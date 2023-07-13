西貢現鯨魚｜有片！白沙灣遊艇會教練近距離接觸 網民競猜品種
白沙灣遊艇會今日（13日）表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀估計，出沒的鯨魚為鬚鯨（Baleen whale）。《香港01》正聯絡白沙灣遊艇會查詢。
白沙灣遊艇下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。
網民估屬「布氏鯨」
帖文在短短兩三個小時內，吸引逾半百網民留言，並有逾300人分享，更有網民上載一段更近距離接觸的鯨魚影片，相信是同一條鯨魚。不少網民留言指，被拍下的鯨魚為布氏鯨（Bryde's Whale）、亦有人估計是小鬚鯨、藍鯨等
城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀估計，出沒的鯨魚為鬚鯨（Baleen whale），估計鯨魚年紀老邁和患病，才會游到近岸水域，憂慮淺水地方船隻頻繁來往，該鯨魚或會面臨危險。
西貢鯨魚在哪裡被發現？
白沙灣遊艇會7月13日表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。漁農自然護理署確認，13日下午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離。
布氏鯨在香港是否常見及會否襲擊人類？
布氏鯨（學名：Balaenoptera brydei）背部深灰色，腹面黃白色，是一種不經常浮在水面上的鯨魚，它的體表常附着一些浮游生物。香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類。由於香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄。