西貢現鯨魚｜有片！白沙灣遊艇會教練近距離接觸　網民競猜品種

白沙灣遊艇會今日（13日）表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀估計，出沒的鯨魚為鬚鯨（Baleen whale）。《香港01》正聯絡白沙灣遊艇會查詢。



白沙灣遊艇下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。

網民估屬「布氏鯨」

帖文在短短兩三個小時內，吸引逾半百網民留言，並有逾300人分享，更有網民上載一段更近距離接觸的鯨魚影片，相信是同一條鯨魚。不少網民留言指，被拍下的鯨魚為布氏鯨（Bryde's Whale）、亦有人估計是小鬚鯨、藍鯨等

城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀估計，出沒的鯨魚為鬚鯨（Baleen whale），估計鯨魚年紀老邁和患病，才會游到近岸水域，憂慮淺水地方船隻頻繁來往，該鯨魚或會面臨危險。