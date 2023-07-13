西貢鯨魚｜本港三年四現鯨蹤 瀕危鯨鯊曾出沒 近百偽虎鯨闖維港
撰文：孔繁栩
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本港海域發現「鯨蹤」，白沙灣遊艇會的帆船教練，今日（13日）在西貢水域發現一條鯨魚暢泳。
翻查資料，近年不時有鯨魚游入香港水域，去年4月有「瀕危」鯨鯊在果洲群島出沒；去年2月交椅洲有虎鯨蹤影。而最震撼可是2020年，近百條偽虎鯨現身維多利亞港，穿梭船間。
▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼
▼2022年4月果洲群島現鯨鯊▼
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果洲群島出現近兩米鯨鯊
去年4月，有市民在果洲群島坐船出海釣魚時，發現一條屬於瀕危物種、身長近兩米的鯨鯊，腹下有兩條小魚跟隨，鯨鯊一直在船邊徘徊約10分鐘，不時「打水」或游近。目擊者當時向《香港01》表示，不少釣魚友都曾在西貢對出海域、鴉洲一帶發現鯨鯊蹤影。
▼2022年2月交椅洲現偽虎鯨▼
交椅洲有偽虎鯨出沒
去年2月，有市民在周公島與交椅洲對開一帶水域，拍攝到有疑似偽虎鯨的蹤影，有專家指出，由於偽虎鯨較少在香港出沒，故不排除該批偽虎鯨是因覓食而進入本港水域。
▼2020年維港近百條偽虎鯨▼
維港近百偽虎鯨暢泳穿梭船隻
在2020年1月，維港海面有50至100條偽虎鯨暢泳，在多艘船隻中穿梭，不時用頭部拍擊水面，有專家估計因迷路誤入維港。