西貢鯨魚｜布氏鯨鯨蹤再現香江　白沙灣遊艇會再度出海覓鯨蹤

白沙灣遊艇會的帆船教練周四（13日）在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，有專家估計鯨魚為布氏鯨。漁農自然護理署確認昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。鯨蹤再現香江，《香港01》在西貢乘船出海，前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視，在海上發現鯨魚曾上水「露面」兩次，追蹤鯨蹤。



昨日有帆船教練發現鯨蹤的白沙灣遊艇會，今日再度出海，到附近位置覓鯨蹤，而今日（14日）早上8時許，《香港01》記者在西貢乘船出海，並前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視。

記者在海上目擊鯨魚曾上水「露面」2次；現場水警小艇及水警輪亦在鯨魚出沒的水域一帶巡邏，並作出廣播呼勿接近鯨魚。另外，亦有市民今早租船出海同覓鯨蹤。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



白沙灣遊艇昨午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種。漁農自然護理署其後在回覆查詢時也確認，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚。