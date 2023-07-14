西貢鯨魚｜布氏鯨鯨蹤再現香江 白沙灣遊艇會再度出海覓鯨蹤
白沙灣遊艇會的帆船教練周四（13日）在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，有專家估計鯨魚為布氏鯨。漁農自然護理署確認昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。鯨蹤再現香江，《香港01》在西貢乘船出海，前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視，在海上發現鯨魚曾上水「露面」兩次，追蹤鯨蹤。
昨日有帆船教練發現鯨蹤的白沙灣遊艇會，今日再度出海，到附近位置覓鯨蹤，而今日（14日）早上8時許，《香港01》記者在西貢乘船出海，並前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視。
記者在海上目擊鯨魚曾上水「露面」2次；現場水警小艇及水警輪亦在鯨魚出沒的水域一帶巡邏，並作出廣播呼勿接近鯨魚。另外，亦有市民今早租船出海同覓鯨蹤。
▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼
白沙灣遊艇昨午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種。漁農自然護理署其後在回覆查詢時也確認，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚。
西貢鯨魚在哪裡被發現？
白沙灣遊艇會7月13日表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。漁農自然護理署確認，13日下午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離。
布氏鯨在香港是否常見及會否襲擊人類？
布氏鯨（學名：Balaenoptera brydei）背部深灰色，腹面黃白色，是一種不經常浮在水面上的鯨魚，它的體表常附着一些浮游生物。香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類。由於香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄。