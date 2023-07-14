長者住屋空置率高住戶拒遷難改建　公屋聯會倡設私樓津貼醫療支援

公屋一般申請者輪候時間長達5.3年，「三年上樓」承諾無期，卻被申訴專員公署的調查揭發，當中一型「長者住屋」及「改建一人單位」空置率高達60%，近90%空置長達逾10年。公屋聯會會長王坤今日（14日）在電台節目指，房屋署未有積極解決此「老大難」問題，包括向一型單位的綜援獨居長者，提供調遷後「一世免租」優惠並不具吸引力。他建議當局因應每一戶的需要，提供誘因，包括可為欲住近親友的長者提供私樓租金津貼，以騰空相關單位，加快回收及改建進度。



公屋聯會會長王坤今日（14日）在電台節目指，房屋署未有積極解決此「老大難」問題（資料圖片／盧翊銘攝）

長者屋戶遷出誘引低 「一世免租」優惠不吸引

王坤早上在商台《在晴朗的一天出發》表示，長者住屋空置率高對房屋署而言，是「老大難」問題，認為房署未有「出術」解決，僅見步行見，致「長者住屋」一型和「改建一人單位」停止編配20年後，仍未能全部收回。

他續指，長者住屋部份獨立單位分間出2至4間房，每間房可讓1至2人入住，需要共用廚廁，若相關單位僅餘一名長者獨居，房屋署或會為其提供「一世免租」津貼，吸引他們遷出單位，惟不少公屋長者均有領取綜援和房屋津貼，「一世免租」的吸引力不大。

他建議房屋署因應每位住戶需要提供誘因，如部份長者冀搬到親友附近的私人樓宇，可考慮為他們提供租金津貼，但誘因不應只涉及金錢，亦可提供系統性醫療支援等，以滿足他們的恆常醫療需要。

7月13日，申訴專員趙慧賢公布有關房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的安排的主動調查結果。（政府新聞處圖片）

▼2月16日 房委會公布最新公屋輪候時間降至5.5年▼



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議員倡房署設關愛小隊上門解說 二型和三型長者屋歸入特快公屋編配

立法會議員梁文廣則在港台《千禧年代》表示，「長者住屋」一型及「改建一人單位」中，不少住戶並不了解免租金調遷到其他單位的計劃，認為房屋署可成立「關愛小隊」，主動上門向長者解釋有關計劃的詳情。

至於二型和三型的長者住屋，他則指，相關單位已被納入一般公屋編配中，但接受編配率僅3%，惟過去一年在特快公屋編配計劃編配相關單位卻有正面反應，他建議將二型和三型長者住屋納入特快公屋編配，為有迫切需要又不介意共用廚廁的申請者提供單位。

他續指，若效果仍不理想，則可考慮收回單位改住青年宿舍等用途，認為青年較習慣共用空間，有望解決現時空置率偏高的問題。