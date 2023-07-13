申訴署調查揭長者住屋空置率達15%　倡停派二三型單位改作中轉屋

公屋一般申請者輪候時間長達5.3年，「三年上樓」承諾無期。申訴專員公署今日（13日）公布房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」安排的主動調查結果，指二型及三型設計的「長者住屋」空置率高達15%，房委會整體空置率不超過1.3%的水平，批評空置率偏高難言理想，

而過去5年，每年僅約3%公屋申請者接受編配入住「長者住屋」，反映當局將共用廚廁的單位為一般單位是「不合時宜」，建議房屋署考慮停止將二型及三型設計「長者住屋」繼續編配予一般公屋申請者，並參考過渡性房屋做法，撥出部份長期空置的二型和三型設計的「長者住屋」單位，為有迫切住屋需要的市民提供短期居所。



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申訴專員公署調查報告指，現時二型及三型設計的「長者住屋」空置率分別為15%和9%，遠超房委會整體空置率不超過1.3%的水平，批評在短期內公營房屋短缺下，超過一成空置率「難言理想」，無善用到公屋資源。

報告提到，當局為減低單位空置率，將二型及三型設計「長者住屋」編配予一般公屋申請者，惟過去5年，每年有1,000多名申請者獲編配「長者住屋」後，拒絕有關編配，而在2021/22年度，沒有參加「特快公屋編配計劃」，但獲編配「長者住屋」的申請者中，僅3%接受有關編配，直言數字偏數，反映其不歡迎程度，認為房屋署在編配公屋時，仍然視共用廚廁的單位為一般單位是「不合時宜」。

值得注意是的是，無申請「特快公屋編配計劃」或「長者住屋」的公屋申請者，拒絕接受編配到此類廚廁共用的單位，已被視作使用一次配房機會，有公屋申請者對此安排表示不滿，申請專員公署認為，當局未有在公屋申請表格中清楚解釋，有機會被編配到的「長者住屋」須與他人共用廚房及／或洗手間。

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報告又指，過去五個年度（2017/18至2021/22年度），大部份長者不再居於「長者住屋」或「改建一人單位」的原因，並非自願調遷至其他公屋單位，惟房屋署須待同一單位內所有租戶遷出後，才能將單位還原為一般公屋單位，故單位內分間房間的空置期甚長，約80%一型設計「長者住屋」及近90%「改建一人單位」內分間房屋空置期逾十年或以上。

報告引述數據指，截至今年3月底，一型設計「長者住屋」和「改建一人單位」分別有96%和100%單位，只有一戶租戶居住，即幾乎所有單位由一戶租戶佔用，認為此舉令改建單位過程十分漫長，致此兩類單位空置率持續高企。

報告又留到意到，現時一型設計「長者住屋」全屬獨居長者戶，但去年11月起，相關單位的福利員服務已經取消，令「長者住屋」的居住情況與一般公屋住戶無異，失去當局最初推出院舍式房屋，讓長者獲得更好照顧的原意。

公署建議考慮藉由「探訪小隊」的探訪活動了解一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」租戶對「長者戶全免租金計劃」及其他計劃的意見，評估相關計劃的成效，以制定更具吸引力的方案。