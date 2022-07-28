公屋長者住屋、改建一人單位空置率達六成　申訴署查房署編配安排

撰文：黃偉倫
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香港房屋問題嚴重，公屋申請人輪候上樓時間屢創新高。不過據房屋署資料，去年6月，「改建一人單位」及設計與其相近的「長者住屋」單位，空置率皆達六成。申訴專員趙慧賢今日（28日）表示，會主動調查「長者住屋」及「改建一人單位」的編配及入住情況、日常管理、相關改善措施的進度和成效。

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房屋署在1980至1990年代期間，推出「長者住屋」，為年滿60歲的單身公屋申請人而設，屬院舍式公屋，提供24小時的福利員服務，住戶需要共用廚房、客廳或浴室設施。另外，房屋署亦曾因應當時社會對一人公屋單位的需求，將一般公屋單位分間為兩至三個房間，成為「改建一人單位」，住戶需共用單位的廚房和浴室設施。

房委員會在2000年停止興建「長者住屋」及取消「改建一人單位」，之後引進不同措施，包括逐步將「改建一人單位」及部份「長者住屋」單位還原為一般公屋單位、撤銷入住「長者住屋」年齡限制，以及把餘下的「長者住屋」單位，納入「特快公屋編配計劃」。

根據房署資料，在2021年6月30日，「改建一人單位」及設計與其相近的「長者住屋」單位，空置率皆達六成；其他「長者住屋」單位的空置率則為一成至一成半。

每年有逾千公屋申請者獲編配「長者住屋」拒絕接受配屋

另外，申訴專員公署接獲投訴指，有非長者公屋申請人，雖未有參與「特快公屋編配計劃」，卻獲編配「長者住屋」單位，並因拒絕有關編配，而失去一次配屋機會。房署的資料亦顯示，在過去五年，每年有過千宗獲編配「長者住屋」的公屋申請者，拒絕接受相關配屋。

申訴專員趙慧賢。（資料圖片／羅君豪攝）

趙慧賢表示，本港公共房屋持續供不應求，平均輪候時間更不斷延長，善用「長者住屋」及「改建一人單位」的資源，是值得探討的課題，故決定展開主動調查，審研公共房屋中「長者住屋」及「改建一人單位」的編配及入住情況、日常管理、相關改善措施的進度和成效、房屋署的長遠安排，以及在有需要時提出改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見，市民可於2022年8月29日或之前，將意見送達申訴專員公署。

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