理大申擴建工業中心　擬加建樓層發展創新中心　增設教研實驗室等

理工大學校園正大規模改建，繼重建VA和VS大樓以提供醫療服務外，理大近日再向城市規劃委員會申請，放寬建築物高度限制，以擴建主校園內的工業中心，並發展成創新中心。在U座和W座將加建三層教學樓層，以增設研究設施、實驗室等，工程將會分成兩階段，預料2029年落成。理大強調，若申請不獲批，將須重建代替擴建，惟拆除工程涉長達5年，期間無法容納額外實驗室，亦會中斷工業中心的日常運作，建議擴展和翻新方案是最能提供創科設施，而又最具成本效益的方法。



理工大學向城規會申請擴建和改建校園內的工業中心。（理工大學圖片）

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理大U座和W座加建2至4層 改為創新中心

申請地點包括，校園內的工業中心、何耀光樓、何耀光何佩珍伉儷廣場（部份），以及部份「政府、機構或社區」地帶，地盤約5,568平方米，選址鄰近賽馬會創新樓和李兆基樓。

理大申請放寬建築物高度限制，由主水平基準45米放寬至59.62米，擬以5.98倍地積比，重建成一幢8至12層高教育大樓。擬議發展將翻新現時的工業中心，成為含研究設施、研究及教學實驗室及配套設施的創新中心，但為增加設計靈活性等，今次申請會將涉及工程的U座和W座統稱為一座建築物，擬議工程包括：

．在U座增設兩層用作教學用途和擴展樓支柱

．在W座增設3層用作教學用途及一層以容納天台機電設備

．U座、W座及廣場下的樓層其中一部份亦是工程範圍

倘高度限制不獲批 單計拆除工程料需時五年

文件指，工程將會分成兩個階段發展，以減少擬議擴建及翻新工程對大學日常運作的影響，當中第一階段將加建新樓層和調遷現有設施，以騰出空間作第二階段的改動和加建工程，預料工程可於2029年完成。

理大指，擬議發展與政府推動創新科技發展、加強科學探索和學術研究活動的政策相符，亦有助滿足大學發展需要及有助培育創科人才，強調若工業中心高度限制的申請不獲批，重建該建築物將不能容納額外的實驗室設施，期間須拆除工業中心內現有的實驗室，以及中斷該設施的日常運作，過程或長達5年，故擬議擴建和翻新是最具成本效益的方向，將能加快提供創科設施。

根據理大資料，工業中心現時為研究人員和學生提供工程教育以及技術和研究支援，將重新發展成為創意及科技樞紐，當中U座與W座兩座大樓頂部將分別加建兩層樓層，可提供5,400平方米額外空間作學術用途，而1.72萬平方米的現有樓層則會改建，以加強其實用功能。