海外護士｜理大學者指免試註冊應由護管局把關　倡改善晉升挽人手

醫護人手不足，政府建議修訂護士註冊條例引入合資格非本地培訓護士。理工大學高級護理實踐講座教授、醫療及社會科學院副院長黃金月今日（15日）表示，香港護士人數在過去10多年不斷遞增，增幅逾五成，惟人才流失致人手荒，認為當局要有策略留住護士，包括參考醫院管理局的做法，為社區工作護士提供晉升途徑，更可藉此連貫可持續的醫療系統，做到預防和早期治療疾病的目標，紓緩醫院和院舍的負擔。



政府擬修例引入海外護士，當中包括增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試，令不少人憂心其質素。（資料圖片）

黃金月在港台節目《香港家書》表示，本港護士人數每年遞增，從2011年的4.1萬多名護士，增至2021年的6.4萬多名，10年間增加逾2萬名，而1,000人口對護士的比例是8:6，認為本港的護士比例屬於較高看地區。

黃金月：本港欠缺一套認證專科護士準則

她認為，在護士人數持續增長，加上每年培訓的護士數目為3,200名，故認為本港護士「人手荒」的最大問題是人才流失，認為當局要有策略留住護士在護理崗位，給予同事足夠的專業發展空間，惟現時本港欠缺一套認證專科護士的準則。

理工大學高級護理實踐講座教授、醫療及社會科學院副院長黃金月。（資料圖片／黃卓然攝）

她解釋，醫管局有由專科護士、資深護理師發展至顧問護師的階梯，惟在社區工作的護士則缺乏類似的途徑，認為當局有必要提供誘因，培養基層健康專科護士，配合專業路徑發展，才能吸引護士在社區工作，幫助連貫可持續的醫療系統。

對於政府擬修例引入海外護士，黃金月則認為，應由香港護士管理局按所訂的專業標準把關，而非由僱主決定，並在聘用時，應以本地申請者優先，若為滿足特定期間的人手需要，可以有一個機制，制定每年人手需求限額。她認為此舉，才能保障受照顧者的安全、維持專業標準。