易通行｜三政府停車場周六起免費測的士司機卡　司機：計劃太倉卒

易通行實施兩個月，不少的士司機指讀取「司機卡」常出現問題。運輸署署長羅淑佩今（14日）表示，周六（15日）起安排葵芳、荃灣及上環林士街三個政府停車場，供預約安排測試「易通行」的士「司機卡」安裝位置，如安裝不妥將協助重新安裝。今午的荃灣政府停車場「易通行」服務站查詢，有不少的士司機前來查詢，左先生表示， 易通行實施以來經常讀取不到他的車輛貼，令車主的戶口被扣錢，平均一星期發生一至兩次，形容整個計劃推行倉卒。



今日到荃灣政府停車場「易通行」服務站查詢的左先生指， 今日因車主與自己均收到車輛貼被扣錢的訊息而到場查詢。左表示， 易通行實施以來經常讀取不到他的司機卡，令車主戶口被扣錢，平均一星期發生一至兩次。

他指，整個計劃推行倉卒，不應「一刀切」實施，「放兩條先， 慢慢等個系統成熟，知道運作起上嚟有咩問題。」他直言，「易通行」的確方便到司機， 但認為事後工作應處理得更好，令司機知道出現問題可以到甚麼地方諮詢。

羅淑佩今表示，運輸署將於明起免費為的士司機檢查及安裝車輛貼及司機卡，並會出信通知業界。她指，今日下午將開放預約相關服務，明日起可到葵芳、荃灣及上環林士街三個政府停車場進行檢查。

屆時將有人員即場用儀器為司機量度車輛貼及司機卡並幫助司機重新安裝車輛貼、司機卡在正確位置上，如司機卡有損壞，亦會免費送一張。另外，羅淑佩續指，在青衣亦覓得一塊地可以供大規模車隊，由幾十輛至一百輛不等，接受有關服務。