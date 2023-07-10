易通行｜的士業批設計失誤多人未能繳費　運輸署研發的士專用程式

不停車繳費服務「易通行」將於7月23日擴展至紅隧實施，然而過往兩個月，「易通行」都有出現甩漏，包括錯收隧道費，又或部份人無法如常付款。香港的士業議會今日（10日）表示，的士業至今未能暢順地使用「易通行」，需要大量人手「執手尾」。該會續指，由於「易通行」的車隊平台系統設計失誤，的士業界積存了過去近一個月的隧道費項目未能適時處理，據業界據統數據，青沙管制區的讀卡失敗率，最高可達近兩成。業界促請政府暫緩於其他隧道實施「易通行」。

運輸署署長羅淑佩今早於商台節目時表示，的士「比較容易遇到問題」，但並非「易通行」出現問題。她續指，正研發一款專供的士司機繳費的應用程式，期望可於紅隧實施「易通行」前推出。



的士業議會今日發稿表示，由於「易通行」的車隊平台系統設計失誤，引致6月7日起至7月5日「死機」，的士業界積存了接近㇐個月的隧道費項目，未能適時處理，包括未能繳付隧道費用，及未能查詢隧道使用記錄，因此引致極大的行政混亂。

該會指，在「易通行」投入服務的60天中，的士司機專用的「司機卡」，其讀卡情況並不理想，據業界的統計數據，青沙管制區最高的失敗率為18.44%，最低㇐天也錄得6.48%；其次為獅子山隧道，最高錄得16.7%，最低為1.69%；表現相對較好的為城門隧道，最高為9.47%，最低為1.54%。以上述三條隧道綜合計算，讀卡失敗率最高為16.4%，最低為5.35%。該會批評，失敗率之高令業界需要花費大量人手「執手尾」，以補交隧道費用及追收相應司機之款項，涉及的行政費用高昂。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



+ 8

該會又指，在系統「死機」的㇐個月中，「易通行」營辦商曾向業界提供 “EXCEL”作參考記錄，惟至今仍未有提供有效的付款方法，積存大批未處理的隧道費數目，令業界對系統失去信心。業界希望，政府先解決前線司機於「易通行」面對的問題，以免的士營運商成為「隧道收費員」，並要求暫緩紅隧實施「易通行」。

的士小巴商總會理事長周國強在商台節目稱，本身管理約700輛車，前日有195架次駛過已實施「易通行」的隧道時，系統並沒有被扣隧道費，擔心若「易通行」擴展至紅隧，有關情況會加劇，促運輸署延遲於紅隧實施「易通行」。

羅淑佩同樣於商台節目表示，現時每日有3萬架次的士駛經青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道，署方上月已提供「Excel」試算表，讓車主或車行了解司機的繳費情況，並正開發專屬的士司機使用的「易通行」應用程式，日後可透過程式繳交隧道費，目標於紅隧實施「易通行」前推出。