易通行｜紅隧將實施惹的士業反彈：讀卡問題未解決　有app後才推

易通行將於7月23日擴展至紅隧實施，然而的士業界未能暢順地使用「司機卡」。的士車行車主協會會長鄭敏怡今（11日）早於電台節目表示，易通行實施兩個月來曾錄得一日最高有18.44%的「司機卡」無法讀取，欠費後想在易通行平台翻查欠費紀錄又「死機」，營辦商至今都未能確實說明讀卡失敗原因，在流量高的紅隧推行將帶來排山倒海的數據要跟進。



她坦言，這個最根本的問題未改善之前，政府就想在紅隧實施，令業界「打咗個突」。她期待運輸署正研發專供士司機使用的應用程式能解決問題，並要在教導司機如何使用後，才擴展至紅隧實施易通行。



最高一日近兩成司機卡讀取失敗

的士車行車主協會會長鄭敏怡在商台節目表示，易通行實施兩個月來最根本問題為「司機卡」的讀卡不成功，曾錄得一日最高有18.44%的士司機的「司機卡」無法讀取。她指情況未有得到改善，政府就要將易通行推行至紅隧，表示非常擔心，「紅隧每日車來車往真係好多」，已實施易通行的新界三條隧道每日合共只是3萬車次，但紅隧已有2萬多車次。

她指，若無法讀取司機卡會有「守尾門」找司機核對通行隧道記錄，但過去一個月易通行系統出現「死機」，無法跟進查詢，而司機也不會記得經行隧道地點時間，「佢一日行咁多次隧道，你叫佢同我講返，6月7號十點半你係咪行咗尖山隧道啊，其實佢唔記得囉。」

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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推出apps解決問題才擴展至紅隧

對於運輸署署長羅淑佩日前披露正研發一款專供的士司機繳費的應用程式，鄭敏怡認為，若應用程式能解決問題，應先教導司機如何使用，才將易通行擴展至紅隧。對於指易通行準繩率高，她直言是指私家車類使用的「車輛貼」，而非的士司機用的「司機卡」，與的士業界不相關「呢個係隔離屋個件事，唔係我哋呢間屋嘅事。」她亦指有些司機曾在易通行同事協助下安裝車輛貼及司機卡，經調試後仍出現「五次有兩次唔得，或者可能十次有三四次唔得」情況，她指承辦商無確實回覆讀卡「點解唔得」。

易通行平台「死機」 核查欠費紀錄繁複

她又指，易通行翻查行車紀錄或欠費紀錄的系統「死機」，完全查不到由6月7日起任何數字、行車紀錄，截至今天積存一個多月的資料，她估計平台「死機」是因為自5月7日實施易通行以來累積大量數據、收費紀錄在平台入，「我們一入去佢負荷唔到，咪查不到任何嘢」。易通行更新平台後雖然可以查看之前司機行經隧道記錄，但需要逐頁付款以查看，而且系統平台更新後的篩選日子功能消失，造成核對不便。

她指，每間車行起碼需要額外聘請一兩個人去處理查詢及核對，「我哋呢個就業機會係咁難請人嘅情況底下，我都想知道係咪呢啲都可以輸入外勞去做呢？」