凱施餅店被指借逾9百萬拖欠還款　被要求還款及交出8抵押物業

多次傳出負面消息的老牌餅店凱施餅店，昨(13日)遭財務公司分兩案入稟高等法院追討欠款。財務公司指合共向凱施餅店貸款約963萬元，但遭拖欠款項。財務公司要求凱施餅店和多名擔保人清還欠款，以及把抵押的8個物業交吉。



首案的原告為靄華押業信貸有限公司和易進財務有限公司，被告為凱施食品有限公司、蕭偉堅和蕭偉堅的妻子元雪全。

首案以牛頭角兩物業作抵押

首案入稟狀指，凱施食品有限公司於2021年6月向原告借款550萬元，凱施食品則以牛頭角堅美樓的物業，以及牛頭角百富閣的物業作抵押，而蕭偉堅和元雪全則任貸款擔保人。

原告現要求三名被告清還欠款和利息，以及凱施食品把兩物業交吉。

再有財務公司入稟高等法院指凱施餅店欠款。

第二件案的原告為靄華押業信貸有限公司和貸款易有限公司，9名被告分別為凱施食品有限公司、蕭偉成、栢惠置業有限公司、蕭霆峰、滙原置業有限公司、環美置業有限公司、蕭偉堅、元雪全和蕭偉明。

第二件案以柴灣等6物業作抵押

第二件案的入稟狀指，於2022年9月和多名被告簽訂二按協議，原告向首被告凱施食品有限公司借款約413萬元，第二至第五被告則把持有的6個物業作抵押，當中包括九龍義德道1單位連1個車位，柴灣宏德居地下兩舖位，第二、第三、第五至第九被告則任貸款擔保人。

原告現要求被告清還欠款和利息，以及第二至第五被告把6個物業交吉。

案件編號：HCMP1097、1098/2023