凱施餅店多間分店遷出　公司澄清：因租約期滿非全線結業

多次傳出負面消息的本地連鎖品牌凱施餅店，近日位於中環的分店被封，讓外界關注該逾40年品牌的前景。公司回覆《香港01》指出，有個別分店因租約期滿而結業，受影響員工已調至其他分店。同時指出位於大埔大元邨的分店，因租約期滿於下月結業，但強調公司無計劃將全線分店結業。



強調無出售餅咭

有網民日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」已發帖文，指凱施餅店中環分店被封舖。此外，多間凱施餅店分店包括藍田店、粉嶺店等，亦陸續有人影到遷出啟示，部分店面內仍未清空，但已暫停營業。

更有自稱已購買凱施餅店餅卡的網民大呻：「無喇！無喇！我成百張餅咭泡咗湯」、「寧可信其有，用晒贈劵佢」。

不過，記者致電凱施餅店查詢時，公司負責人表示並非全線結業，更強調餅店並沒有出售餅咭，惟不願透露公司狀況。

隨後公司營運經理梁生回覆，指出近期有分店結業是因為租約期滿，明言公司無計劃全線結業。年內已有5間分店結業，並預期位於大元邨的分店會因租約期滿而結業。當分店結業後，相關分店受影響的6至7名員工會調至其他分店。隨著大元邨分店結業後，日後公司仍有約40間門店。目前員工人數約600人。

凱施陷拖糧及拖欠強積金供款風波

早於1980年成立的凱施餅店，最初為凱施餐廳，1990年初起開設西餅店，售賣蛋糕及麵包，現已發展出超過50間分店。

去年凱施餅店曾被入稟追租，又捲入拖糧及拖欠強積金供款風波，據悉多間分店業主入稟追討租金，並且要求交吉舖位。其後，凱施餅店大老闆及其妻子涉嫌詐騙財務公司批出按揭貸款被捕，公司亦被債權人入稟高等法院申請清盤。

最近凱施再有旗下物業淪為銀主盤，更以蝕讓價出售。相關物業為荃灣眾安街5號全幢物業，市傳以3,680萬元沽出，較2016年底買入價5,500萬元，帳面貶值約33%。