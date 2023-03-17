凱施餅店堅尼地城街舖淪銀主盤　5000萬易手

去年先後捲入欠薪及欠租風波、今年1月中又被入稟申請清盤的本地連鎖品牌凱施餅店，新近以5,000萬及1,900萬元，沽出堅尼地城及荔枝角美孚新邨兩個舖位。

上述舖位包括堅尼地城卑路乍街102至114號聯友新樓地下A號舖，面積約1,000平方呎，早前叫價約5,500萬元，新近降價至5,000萬元易手，成交呎價5萬元。上址現況交吉，舖位曾由凱施餅店自用。資料顯示，該餅店在2009年3月以約1,368萬元買入上址，即帳面升值約3,632萬元或約2.7倍。

舖位被抵押多次 曾單筆借4000萬

不過資料顯示，該舖位在2022年9月份曾三度被抵押向財務公司貸款，個別貸款金額更高達4,000萬元。而且不少債權人已入稟追討，預計上述舖位已淪為銀主盤，被債權人出售。

美孚新邨舖近年同樣屢次借財仔

至於另一個舖位為荔枝角美孚新邨2期吉利徑1至21號地下48B號舖，面積約400方呎，意向價2,000萬元，最新以1,900萬元易手，成交呎價4.75萬元。舖位現由燒味店以每月約5.75萬元租用，租金回報約3.6厘。據了解，凱施餅店在2012年以1,900萬元買入該美孚新邨舖位，是次易手帳面沒有升跌。

資料顯示，該舖位在2022年9月至10日份，也曾被三度抵押予財務公司貸款，其中一次涉資約2,200萬元。此外，在2021年4月份，該舖位也曾承做二按，向財務公司單筆借1,600萬元。不過該舖位暫時仍未淪為銀主盤。