房委會斥200萬自行研發「智築目」平台　實時監測工程加快進度

港府以提速、提效、提量目標加快造地及增建公營房屋。房屋委員會今日（14日）表示，研發出全新項目管理平台「智築目」，透過雲端數碼科技，整合不同工序資訊，讓工程團隊實時監測地盤工程進度，以提升公營房屋工程效率。



「智築目」2021年以先導項目方式在屯門業旺路公屋項目應用，房委會指未來會更廣泛應用，期望能覆蓋至全港建築中公營房屋項目，又形容已斥資200多萬元研發此平台是物有所值。



房屋署副署長（發展及建築）梁健文表示，「智築目」應用3D地圖作為基礎底座，加入公營房屋發展項目虛擬數碼模型及資訊，可自行整合大數據，提供處於規劃、設計、建造及交付等領域的工程項目的視像化資訊，包括：

．規劃房屋用地時，可以參考周邊發展的立體模型以加快決策

．設計樓宇及單位時，亦可以分析附近的環境影響，以改善項目佈局及單位設計

．建造項目時，可以結合安全智慧工地以強化安全和質量控制

．交付時，可以配合工地流動系統的數據提升效率

房委會工程團隊展示安全智慧工地，在業旺路公營房屋發展項目的實際操作，包括應用智能安全帽警示進入危險區域的工人，並示範用手提電腦透過「智築目」監察項目資訊，可以及早發現及處理問題，加強管理效率。

當局指，正以先導項目形式，在個別公營房屋項目應用「智築目」，未來會擴充發展此平台，覆蓋更多項目及房屋相關數據，與業界共同推動建築產業轉型升級。