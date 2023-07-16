颱風泰利｜旅客3號風球尖沙咀海傍打卡遇強風：天氣像頭髮一樣亂

熱帶氣旋泰利襲港，天文台今早（16日）發出3號風球，雖然強風不斷吹往尖沙咀海傍，仍無阻一眾內地旅客在星光大道上遊覽，在維港前打卡留念，只是長髮女士較尷尬，頭髮不時被吹亂。有受訪旅客亦表示今天户外有風，較稍早前涼爽，絲毫不減旅行遊玩興致，惟明天「聽天安排」再考慮轉行程。有旅客形容天氣像「她的頭髮一樣亂」。



▼7月16日 泰利3號風球下尖沙咀海傍▼

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海傍偶有驟雨 旅客打卡「李嘉誠手勢」興致依舊

K11對開的海傍人頭湧湧，陣陣強風吹來，偶爾會刮起海水帶到地面。下午偶有驟雨，市民慌忙到附近商場避雨，現場更傳來尖叫聲。一見放晴，人群又不顧強風再次走出海傍打卡，現場不少女士的長髮及裙擺都被吹起，仍無阻他們「擺甫士」。

深圳旅客張小姐形容天氣像「他的頭髮一樣亂」，雖然在強風下漫步沒有她想像中的刺激，但一絲絲海風吹過十分涼爽，讓她的心情也逐漸變好，為旅程帶來「驚喜」。

不少旅客更特意前來模仿長江集團資深顧問李嘉誠的手勢打卡。廣東旅客李先生及盧小姐表示，為了參考內地流行的「李嘉誠爺爺」同款手勢，特意到海傍以維港作背景打卡。他指今天不太熱，但風太大，若稍後下雨外出或會造成不便，「我們也沒有帶雨傘出來（旅遊）」。

▼7月16日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼



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攜相機影「風」景 旅客：若明下雨或會改行程

現場亦有不少人帶同相機前來，在強風中舉起鏡頭，拍攝颱風下的海傍風景和人們的窘態。旅客王先生表示，本來計劃明天到大澳拍攝風景，若然打風可能會轉到室內的南豐紗廠。雖然因天氣要改行程，但他的心情未有受影響。

來自北京的旅客杜先生指，今次來港主要以拍攝風景和見朋友為主，形容今天天氣「意料之外」，也要靠本地朋友借雨傘：「剛從機場過來，路上雨特別大，看不見路了，的士司機也說我『有幸』碰到這個天氣」。他又指海傍大風將暑熱吹散，感覺不太熱。但若明天打風，或會留在室內，因要單手拿傘不便於拍攝。

▼7月16日 泰利3號風球下杏花邨▼



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▼7月16日 泰利3號風球下市民石澳玩水▼

