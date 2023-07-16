颱風泰利｜8號風球或提早襲港明午後漸遠離　DSE放榜日仍驟雨雷暴

【颱風泰利／風球／熱帶風暴／打風】強烈熱帶風暴泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸，本港離岸及高地普遍吹強風，三號強風信號現正生效，天文台預料會在今日日間維持，泰利明早（17日）最接近本港，天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發8號烈風或暴風信號。



泰利明日下午逐漸遠離本港，前往三亞一帶，其後本港氣溫逐漸回升。香港中學文憑考試（DSE）星期三（19日）放榜當日仍大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫介乎27至30度之間；下星期日（23日）踏入「大暑」，當日流浮山及上水氣溫高達35度，其他地區氣溫均達32度以上。



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三號強風信號現正生效

天文台指，下午1時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里，離岸及高地普遍吹強風，預料三號強風信號會在今日維持。

天文台於下午12時30分發出之華南海域天氣報告，香港以南及沙堤以南吹颶風。汕尾以南及海南島東南沿岸吹暴風。香港鄰近海域及南澳以南吹烈風。北部灣以南吹強風。

根據天文台上牛11時30分至下午12時30分於各區錄得強風或以上的風速：

地區 最高持續風速達強風（6-7級風） 最高陣風

大老山 54公里/小時 64公里/小時

橫瀾島 48公里/小時 67公里/小時

青洲 44公里/小時 50公里/小時

天文台預測，本港地區下午及今晚天氣吹清勁至強風程度東北風，今晚離岸及高地間中吹烈風。海有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨較為頻密。按照現時預測路徑，泰利會在明早（17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。

本受遮蔽的地方可能會變得當風

本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台表示，會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發8號烈風或暴風信號。

天文台呼籲提防水浸

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，天文台呼籲市民請盡早完成防風防水浸的措施。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

熱帶氣旋泰利會在今、明兩日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。天文台展望，明日（17日）至星期二（18日）初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，隨後一兩日仍有驟雨，接近周末天色稍為好轉。

天文台預料泰利會在本周中期遠離廣東沿岸，但受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近周末增強，廣東地區天色稍為好轉。

九天天氣預報。（天文台截圖）

周二狂風驟雨及雷暴 翌日放榜仍有驟雨

九天天氣預報顯示，明日天氣密雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，吹東至東南風6至7級，離岸及高地間中8級，氣溫維持26至29度。星期二（18日）多雲有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪，吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中7級。

香港中學文憑考試（DSE）星期三（19日）放榜，當日天氣大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫介乎27至30度之間。翌日星期四（20日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。星期五（21日）及星期六（22日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫升至32度。

7.23大暑 流浮山及上水高達35度

下星期日（23日）步入二十四節氣之中的「大暑」，當日部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫回升至28至33度之間。分區天氣預報顯示，當日下午一時，流浮山及上水氣溫高達35度，打鼓嶺、屯門、赤鱲角、坪洲及將軍澳亦錄得34度，其他地區氣溫均達32度以上。下星期一（24日）短暫時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下星期二（25日）天氣：大致多雲，有幾陣驟雨。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼

