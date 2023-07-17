颱風泰利｜旅客如常遊覽尖沙咀　對八號風球風力不強感失望

颱風「泰利」襲港，今日（17日）早上尖沙咀天星碼頭一帶偶然有驟雨，海面未見有大浪。有剛到港的旅客說出遊遇打風不可惜，如常按其行程今早來到尖沙咀，不過覺得泰利帶來的風雨不算強烈，感到失望。



商店關門不損心情 颱風不強才失望

數名剛從福田來港的旅客指，按其原計劃行程在八號風球下來到尖沙咀遊覽，對附近大部份商店沒開門，他們說未有影響其心情，雖然附近商店大多關門，但他們可以來觀浪。不過，來到現場，他們覺得風雨不算強烈，直言感到失望。

居於太子的黄先生及太太一早來到尖沙咀海傍，他說因為打風不用上班，太太想出來海傍散散步，稍後會跟太太在附近找餐廳食早餐。

重慶旅客未感受過颱風 行程受阻可以下次再來

亦有來自重慶的旅客李先生表示，原本打算今天到南丫島旅遊但無法成行，唯有來尖沙咀感受颱風，雖然風力不大也沒下雨，但也不感失望，未見識過颱風，景點可以下次再去，暫定明天如期到迪士尼。他的妻子李太也說不失望，因為居於重慶距離海邊很遠，未感受過颱風，但在網上看颱風都是風力很強，不像這樣。

酒店員工準備上班：打風都要人做嘢

打風有人放假也有人繼續上班，未及早上9時，有位在海港城附近酒店上班的員工如常準備上班，她說公司安排讓自行選擇今日是否上班，但她覺得風雨不算大，決定今早如常上班：「打風酒店都要人做嘢㗎，個個唔返工，邊有人做嘢。」