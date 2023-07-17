颱風泰利｜8號風球最少維持至下午4時　迪士尼、海洋公園等關閉

天文台正懸掛8號風球，颱風泰利的影響至少會維持到今日（17日）下午。受颱風影響，本港文娛設施包括濕地公園以及西九香港故宮文化博物館，今日將不會開放，而今晚的「幻彩詠香江」亦取消。



康文署呼籲勿去泳灘 博物館全日關閉

由於8號風球，康文署今早已呼籲市民切勿前往泳灘，以免發生危險。至於濕地公園，由於天文台已預告8號風球會懸掛至下午4時，濕地公園今日全日不會開放，已經預購今日門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

康文署轄下的科學館、藝術館、文化博物館等各個博物館，今日全日不開放。

故宮文化博物館、海洋公園持票人士 留意安排

香港故宮文化博物館亦全日不開放，已購買今日入場門票的訪客，所有門票有效期將由今日起計延長180日，持票人士可以使用原有門票，在未來180日內任何一日，於門票原訂的同一時段入場參觀。

海洋公園及水上樂園今日全日不開放，大樹灣碼頭亦已經關閉。持有今日未使用門票及海洋快證的人士，今日的預約將自動取消，並可憑同一張未使用的門票預約其他日期入場。在海洋公園網站購買停車場預約及海洋快證，若已付款，相關退款安排需時6至8星期。

迪士尼、昂坪360關閉 幻彩詠香江取消

迪士尼樂園、迪欣湖活動中心均不會開放。

昂坪360纜車今日全日停止運作。

原訂今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。