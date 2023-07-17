颱風泰利｜旅客須知一文看清　22航班取消　機場兩跑道通宵運作

【泰利/颱風泰利/風球/打風】天文台於今日（17日）凌晨0時40分改發8號風球，維持至下午4時20分改發3號風球。機管局表示，香港國際機場航班的運作大致正常，機場兩條跑道，今晚會通宵運作。

截至下午3時，共有22班航班取消、5個航班改飛其他機場；另有六班離港客機延誤，估計有1,200至2,000名乘客受影響。

如要往機場旅行，港鐵在8號風球下仍維持機場快線仍是每10分鐘一班機服務，當中香港站的市區預辦登機服務截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘，提早為120分鐘。至於其他路面交通，大部份專營巴士服務已暫停，不過由東涌來往機場的路線，包括龍運S1、S64、S64C、S64P及S64X線，仍然提供有限服務。



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問：哪些航班取消服務？

答：至今日早上時份，預計16班航班取消，全為來往內地航斑，詳情如下：

來港航班：

中國東方航空MU 765—南京來港

中國東方航空MU 721—上海/虹橋來港

中國東方航空MU 2067—合肥來港

中國東方航空MU 5017—上海/虹橋來港

春秋航空9C 8715—上海/浦東來港

春秋航空9C 8921—上海/浦東來港

上海航空公司FM 809—上海/虹橋來港

海南航空HU 703—海口來港

香港航空HX 108—海口來港

中華航空CI 919—台北來港

中華航空CI 923—台北來港



離港航班：

中國東方航空MU 766—香港往南京

中國東方航空MU 722—香港往上海/虹橋

中國東方航空MU 2068—香港往合肥

中國東方航空MU 5018—香港往上海/虹橋

中國東方航空MU 2068—香港往合肥

春秋航空9C 8922—香港往上海/浦東

海南航空HU 704—香港往海口

香港航空HX 107—香港往海口

上海航空公司FM 810—香港往上海/虹橋

中華航空CI 920—香港往台北

中華航空CI 924—香港往台北



▼7月4日 機場旅客人數已去到疫情前一半▼



問：如何得知航班最新安排？

答：可根據所屬航空公司的網上資料：

國泰航空：視乎風向和天氣狀況，航班服務或會出現延誤及更改航道等情況，強烈呼籲在前往機場，前先查看航班狀況。

香港快運（HK Express）：隨着風勢進一步加強，航班運作或受到影響，建議前往機場前，先到機管局網頁查看，或該公司網站查閱航班狀況。

香港航空：旅客前往機場前，請留意香港航空網站的實時「航班狀態」；或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊／電郵接收航班狀態提示；亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

大灣區航空：現時航班維持正常，但隨著天氣情況的發展，可能會有所改變，建議在出發前往機場前，於機管局網頁，或該公司網站查閱航班狀況。

問：如何前往機場？

答：港鐵方面，除了港鐵巴士，其餘全線都提供服務，但班次較疏，介乎10至20分鐘一班車；其中機場快線維持10分鐘一班。

專營巴士方面，大部份專營巴士服務已暫停，不過由東涌來往機場的路線，包括龍運S1、S64、S64C、S64P及S64X線，仍然提供有限服務。另外，來往港珠澳大橋香港口岸及機場的嶼巴B4線，同樣有限度提供服務。

7月3日，港鐵宣布機場快線香港站將於7月5日回復市區預辦登機服務，唯只限香港站，及只有國泰航空提供服務，九龍站預辦登記服務仍暫停。（資料圖片／容嘉儀攝）

問：市區有沒有預辦登機服務？

答：有，目前仍只有香港站提供市區預辦登機服務，但截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘，提早為120分鐘。