DSE︱4年疫情下舉行　考評局：考生成績細微波動　核心科表現平穩

中學文憑試連續第四年在疫情下舉行，考評局公開考試總監麥勁生在記者會（18日）上表示，疫下考生的成績表現有「細微波動」，核心科目則表現平穩。他指，認為考生處於艱難的時候，已盡最大的努力應考，取得應有的成績。



而今屆是通識科文憑試的最後一年，逾9成考生取得第2級或以上，是疫下4年以來表表現最好。考評局發展主管蔡筱坤指，通識科推行12年，每年均會作試後檢討，收集學校的意見回饋，形容「學校評價係高」，符合課程的精神和內容。



▼7月18日 考評局公布DSE中學文憑試2023成績及詳情▼



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四科核心科表現方面，今年有60.4%的日校考生於中文科取得第3級或以上成績，較去年升0.7個百分點;10.9%的日校考生則考獲第5級或以上成績，較去年升1.3個百分點。

英文科的整體成績則與去年相若，53.4%日校考生獲第3級或以上，10.3%取得第5級或以上的成績。

數學必修科，有82.2%日校考生取得第2級或以上，成績與去年相若。至於最後一屆通識科的考試，有90.4%日校考生取得第2級或以上成績，較去年微升0.6個百分點，是疫下4年以來表現最好；9.6%取得第5級或以上，與去年相若。

考評局公開考試總監麥勁生指，雖然疫下考生的成績表現有「細微波動」，但核心科目的成績均表現平穩，考生即使處於艱難的時候，亦盡最大的努力，取得應有的成績。

最後一屆通識科考試 逾9成考生取得2級以上

今屆是通識科文憑試是最後一年舉辦，被問到出題時有否迴避涉及國安的議題，考評局發展主管蔡筱坤表示，考評局按照正常的程序，依照課程指引、試題的涵蓋範圍、學生強弱行等出題，強調「無特別迴避或出某一啲嘅試題」。她續指，通識科由2012年推行至今，每年均會作試後檢討，又會收集學校的意見回饋，形容「學校評價係高」，考核內容是符合課程的精神和內容。

公民與社會發展科首屆考試明年舉行，她指，考評局去年先後於網上公布試題範例和等級描述等，當局已開展擬題工作，11月會招聘該卷閱卷員，希望由通識科轉任公民科的老師，可以繼續協助考評工作。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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249缺席考生申請成績評估獲批 11人取得最高第5級

至於中文卷今年表現比去年理想，被問到是否出題較淺，蔡筱坤表示，試卷評級會參照去年水平，相信不易受試卷深淺程度影響。她說，今年中文卷考獲中上等級的人數有所增加，卷一閱讀理解與卷三聆聽及綜合卷均有進步。而卷一甲部指定篇章部分，考生表現理想，反映熟讀範文。

另外，今屆考評局繼續設立「指定試場」，共有501名確診新冠病毒考生應考筆試，考評局秘書長魏向東指考生只要認為表現好都會盡量應考，有考生更6科都在指定試場應考，而考得最好的考生更取得一科5**及三科5*。此外，今年有249名考生因患病或其他原因而缺席考試，向考評局申請成績評估獲批，當中有11名考生取得最高的第5級成績。

▼4月21日 確診新冠病毒病考生到指定DSE中學文憑試試場▼



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