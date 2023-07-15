DSE｜文憑試下周三放榜　 周守仁：狀元文化十分累事

DSE中學文應試下周三（19日）放榜，5萬考生將收到一份重磅成績表，每年焦點都集中在狀元身上。天主教香港教區主教周守仁樞機今日出席一場為應屆考生打氣活動時妙語連珠，批評「狀元文化十分累事」，指抗逆能力、誠信、工作能力等才是真功夫，「過多幾年可能冇人再理你係咪狀元。」



提醒人生應有兩手準備：只要願意屈就就唔會完蛋

周守仁今日出席「永不放棄同學會」DSE放榜打氣大會。他以自己經歷勉勵今屆考生。他提到中學時期健康不太好，有頗嚴重的羊癎症，當時服食的藥物會影響到抽象思考，所以他的數學向來也不好。

知道自己考會考會死硬 。我個年代嘅大學得中大同港大，知道排隊都排唔到我。 天主教香港教區主教周守仁

周守仁說幸好當時有兩手準備，「覺得自己好好運，爸爸當時有錢提供我去外國讀書。」之後他便選擇了去美國讀書。他想藉著自己的故事告訴今屆考生要有兩手準備，要「願意屈就」。他表示身體之後變好，可以擺更多心機在讀書上，「自己都行咗條路出嚟。」

好多嘢唔係我哋可以控制到，所以我哋自己要有一個準備心理，唔好話我一定要咁做，做唔到我就完蛋啦......唔得係唔會完蛋，只要願意屈就。」 天主教香港教區主教周守仁

周守仁提醒學生要記得行的路要對得住自己，「過到自己嗰關，都要對得住愛錫你嘅人。」他指讀書不應只為自己，可以幫助到身邊弱勢社群會更有意義。

唔係話一定要做社工㗎嘛，你做藝術都得，你做演藝都得架，你做好多科，你都可以幫到你身邊嘅人。 天主教香港教區主教周守仁

周守仁想藉著自己的故事告訴今屆考生要有兩手準備，「好多嘢唔係我哋可以控制到，所以我哋自己要有一個準備心理。」（林靄怡攝）

面對壓力望十字架及耶穌 要懂得放開拳頭

在放榜甚至是人生路上難免會遇到不少挫折，周守仁指面對壓力時，會坐低面對十字架、望住耶穌。

我有壓力嘅時候好鍾意坐低面對十字架，望住耶穌提醒自己要放低一切，成就所愛嘅人同事。 天主教香港教區主教周守仁

他指有時太堅持一樣事物會將自己困住，如果放得低的話會有更多空間去選擇更適合自己的事物，他提到遇到困難時要深呼吸放低拳頭，「你放開拳頭，你先可以拎起新嘅嘢。」

周守仁亦批評狀元文化，他指「狀元」很快會被忘記，抗逆能力、誠信、工作能力等才是真功夫。

狀元文化十分累事，過多幾年可能冇人再理你係咪狀元。 天主教香港教區主教周守仁

他勉勵考生，指DSE成績只是一個階段，是一個空間去思考如何繼續向前，「最緊要係有幾手準備，懂得放開放低。」

今屆的永不放棄同學會應屆考生在台上分享了對於疫情時上課的看法。就讀聖馬可中學的莫同學指因為疫情，中三至中四都上網課，「個個上堂都懶閑閑，有啲同學着住睡衣上堂，有啲一路上堂一路食即食麵。」就讀筲箕灣官立中學的衛同學表示，由中四開始玩的時間愈來愈少，睡眠時間亦愈來愈少。另一位陳同學指在中五中六時仍然是上網課多於面對面授課，「但唔同嘅係連懶閑閑嘅同學都嚇我一跳，竟然喺圖書館見到佢。」中六考生為了迎接文憑試上課溫書補習測驗一浪接一浪，即使是疫情也沒有減少他們測驗考試的次數。

考生：成績唔理想都唔緊要，依家有好多辦法可以升學

放榜將至，衛同學表示心情緊張，「因為都唔知自己成績點，覺得都唔係好好。」她亦為本屆考生打氣，「加油，就算成績唔理想都唔緊要，依家有好多辦法可以升學。」她希望未來會繼續學習做自己有興趣的事，「我比較有興趣藝術方面嘅嘢，目標係想做動畫。」衛同學也對老師父母表達了謝意，「我成績唔太好，喺藝術方面比較擅長，係老師同屋企人俾咗好多建議同支持我。」

稱沒有太緊張，因為本身沒有很大的預期。他想告訴本屆考生文憑試的成績不代表一切，只是人生的一小部份，「唔好俾成績框死咗自己嘅發展。」他希望未來從事舞台策劃或演藝方面有關的工作。

「永不放棄同學會」成立於2002年，每年均為200多名應屆公開試考生提供暑期學習課程，培養正面價值觀，為未來踏出社會作好裝備。今（15日）所舉辦的DSE放榜打氣大會 2023現場反應十分熱烈，今屆考生在台上總結今年在永不放棄同學會暑期學習課程的活動和感受，同時亦載歌載舞為各位放榜同學打氣。電台節目主持人、「校長」麥潤壽提醒各位學生說：「人生總有意外失手，一個人挫敗越多，抗體愈多，期望同學仔有長遠嘅成功。」