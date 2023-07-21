包致金姪女Amina擲花盆毀車　報告指傾向以激進方式抒發　准緩刑

終審法院非常任法官包致金姪女Amina，涉把家中約15公斤重的盆栽掉出窗，損毀停車場一部私家車，早前被裁定控刑事損壞罪成，她求情稱不幸與叔叔同姓氏，令其案件受傳媒關注。Amina定罪並還押兩期後，今（21日）在區域法院（暫代東區法院）判刑，裁判官王證瑜判被告入獄2個月但准緩刑18個月。



報告指被告傾向以激進方式抒發情緒

王官判刑時指，被告早有前科，本案亦有兩部私家車車頭擋風玻璃嚴重損壞，維修費達6.4萬，判監是唯一選項。考慮到被告有躁鬱症、專注力不足及過度活躍症等問題，與家庭關係欠佳，報告亦指被告處理壓力和情緒能力低，傾向用激進方式抒發，是次事件正是由家庭糾紛演變為刑事案件。王官考慮到被告已賠償，准以緩刑處理。

女被告Amina Mariam Bokhary是終院非常任法官包致金的姪女。(資料圖片)

原亦被控掉女傭衣物出窗

女被告Amina Mariam Bokhary (46歲)，原被控2項刑事損壞及1項盜竊罪，指她除了擲盆栽出窗，另涉把家中女菲傭的衣物等掉落街，但涉及女傭的盜竊及到毀罪則罪名不成立，她僅被裁定於2022年12月14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毀壞一輛私家車得前擋風玻璃一罪罪成。

辯方律師今求情時指，被告在還柙期間出現抑鬱徵狀，又指被告並不喜歡在香港生活，她的朋友都在海外，近年亦有朋友離開，亦對她造成影響。

三名女傭曾出庭作供。(詳看下圖)

涉案盆栽重13至15公斤

裁判官裁決時指，涉案單位只有被告及其父母居住，有菲傭早前供稱被告父母分別76歲和83歲，難以舉重物。而在停車場檢獲的碎片，其所屬盆栽重約13至15公斤，可肯定被告父母均無法將該盆栽扔到樓下。隔壁單位的家傭亦稱，案發當日曾聽到被告尖叫及物品掉落的聲音，由此可推論投擲物品的是被告，因此裁定其中一項刑毀罪成。

至於另外兩罪針對被告將家傭物品掟落街，裁判官認為雖然被告當日將家傭鎖在門外的行為可疑，但沒有證據指向涉案物品歸誰管有，所以裁定這兩項控罪不成立。

求情望判罰款

辯方早前所作的求情時指，被告不幸地與其叔叔，即終審法院非常任法官包致金擁有同一個姓氏，案件引來傳媒關注，對她造成壓力，她被捕後曾在小欖還柙了一段時間，望法庭能處以罰款。被告在案件裁決當日遲到一小時，她之後向法庭解釋，因驚恐症發作。裁判官裁定她罪成後，把被告還押候判。

案件編號：ESCC2524/2022