包致金姪女Amina涉掟15公斤盆裁落街　刑毀罪成　還柙候判

終審法院非常任法官包致金姪女Amina，涉嫌凌晨時分把菲傭鎖在家門外，涉將女傭的胸圍、內褲、手機等物品掟落街，之後又涉把家中約15公斤重的盆裁掉出窗，損毀停車場一部私家車。她否認刑事毀壞、盜竊等3罪受審，案件今（6日）在區域法院（暫代東區法院）裁決，被裁定到事毁壞私家車罪成，餘下兩罪則不成立。被告求情指她不幸與法官包致金叔叔同姓，令案件受傳媒關注，又稱被捕後已曾被還柙小欖，希望能判罰款。裁判官王證瑜把案件押後至7月21日判刑，以待為被告索取背景、心理和精神科報告，期間被告須還押。



46歲女被告Amina Mariam Bokhary，否認於去年12月13日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毁壞一輛屬於林志堅的私家車前擋風玻璃；及於同日同地在住所中，偷竊屬於菲傭Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鎖匙；另於同年12月14日刑事毀壞一輛屬於陳嘉敏的私家車前擋風玻璃。

律師指被告驚恐症發作未準時到庭

辯方律師甫開庭時向法庭致歉，指被告因壓力大，加上驚恐症發作嘔吐，故未能準時抵達法庭，但預計可在15至20分鐘後到場。被告最後於原定開庭時間的約1小時後抵達法庭。

被告Amina Mariam Bokhary稱驚恐症病發，遲了一小時才到法庭。(資料圖片)

官稱無醫療證明多不獲接納

裁判官王證瑜開庭後指，被告自言因驚恐症發作等心理問題遲到逾一小時，在沒有醫療證明的情況下，多不獲法庭接納，理應充公其保釋金及撤銷保釋。但王官考慮到案件已進入裁決的程序，亦毋須法庭長時間押後案件，決定給她一次機會，但警告她日後不要再犯。被告聞言表示明白及感謝王官。

認為未能證被告偷家傭物品

王官裁決指，由於沒有證據顯示案發期間誰管有該些物品，故雖然被告當日將家傭鎖在門外的行為可疑，但未能證明當日是被告將菲傭的物品扔到街上，因而裁定其首兩項刑事損壞、盜竊罪脫。

被告父母無法把花瓶扔到樓下

至於餘下一項刑事損壞罪，王官指涉案單位只有被告及其父母居住，有菲傭早前供稱被告父手分別76歲和83歲，難以舉重物。而涉案的碎片所屬的盆栽重約13至15公斤，王官因而肯定被告父母均無法將該盆栽扔到樓下。另隔壁單位的家傭早前供稱，案發當日曾聽到被告尖叫及物品掉落的聲音，由而可推論投擲物品的是被告，因而裁定其此罪成。

不幸與叔父姓氏相同而受傳媒關注

辯方律師求情時指，被告雖有案底，但對上一次干犯與本案相同控罪已是21年前。辯方又指，栽決對被告造成壓力，被告不幸地與其叔叔，即終審法院非常任法官包致金擁有同一個姓氏，案件才引來傳媒的關注。

求情稱望判罰款

辯方續指，在本案中雖有物品被損毀，但對人身傷亡的風險不高，平時很少人會前往涉案地點，除非是取車的車主，案件又發生在凌晨時分，引致他人受傷的風險極低。被告被捕後無法重返家中，更在小欖還柙了一段時間，對她而言已屬真正的懲罰，望法庭能處以罰款。

三名女傭曾出庭作供。(詳看下圖)

凌晨叫醒女傭打蟑螂

被告家的菲傭Castillon早前供稱，她於2022年8月於被告家工作，並與被告及其父母同住。她稱與被告關係不太好，又指被告曾要她清晨5時起床去廚房清除蟑螂，又試過把她趕出門後反鎖大門，令她無法回單位。

女傭見個人物品散落停車場

案發前一晚，被告又叫她清除蟑螂至凌晨2時，然後大聲呼喝要她掉垃圾，她倒垃圾後，被告又鎖門不讓她進入，她便到屋苑大堂等了約兩小時，屋苑保安通知她到停車場，她發現其個人物品包括胸圍、內褲、睡衣、銀包、手機、手錶、儲物塑膠盒、相冊及鑰匙等散落一地。保安其後報警。

鄰家女傭聽到被告尖叫

被告另被指於去年12月14日將一個花盆擲落停車場以致一輛私家車受損。住在隔壁的家傭Gorospe Lorilyn Chavaria供稱，當日凌晨1至2時，她聽到有人尖叫並從夢中驚醒，又聽到物件掉落的聲音，尖叫維持了30至45分鐘，直至早上6時，她再次被叫聲吵醒，同樣持續30分鐘。她認得兩次聲音都來自被告。

被告家的另一女傭Realiza Lina Doculan認出，警方從停車場的玻璃碎片，是來自被告家的花瓶，該花瓶相信約重15公斤，認為當時同在單位的被告父母，均不能把花瓶扔下。

案件編號：ESCC2524/2022