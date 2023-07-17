醫衞局回應有關慢性疾病共治計劃報道　指內容片面涉誤導市民

針對有報章今日（17日）有關「慢性疾病共同治理先導計劃」（共同治理計劃）的報道，醫務衞生局指有關報章事前並沒有向醫衞局查詢，只以片面之詞作出報道，令局方無法確認資料，且報道內容有誤導市民之嫌。



醫衞局關注報道中提及，一位長者曾兩次因血壓飆高而入院，出院後未有繼續藥物治療及到門診跟進，由於該名長者已有相關高血壓病歷，兩度住院期間理應已接受適當檢查，故並非共同治理計劃的篩查對象。

就報道中長者情況，當局指有關報章事前並沒有向醫衞局查詢，而只以片面之詞作出報道，令局方無法確認資料，以協助該名長者及早獲得適切的醫療跟進，且報道內容有誤導市民之嫌，令市民對慢病治療及共同治理計劃產生誤解。

當局重申，先導計劃的對象是45歲或以上，而尙未察覺自己已患上高血壓、糖尿病或有相關症狀的市民。政府以資助部份費用作為誘因，鼓勵市民及早透過篩查了解自身健康狀況，從而達到未病先預防，有病則及早控制好病情的目標。

共同治理計劃是《基層醫療健康藍圖》首要重大項目，以「早發現、早治療」預防慢病惡化引發併發，關乎廣大市民健康與醫療系統可持續性，期望傳媒在報道與市民健康息息相關的議題時，會恪守嚴謹、準確和不偏不倚的原則，積極向市民傳遞正確信息及準確反映意見。

醫衞局重申，公營醫療系統會繼續作為基層市民特別是弱勢社群的基本安全網。有經濟困難的人士（包括綜合社會保障援助計劃和長者生活津貼的受惠人）可以繼續在醫院管理局（醫管局）及衞生署等組成的公營醫療系統獲得安全網的保障。推出共同治理計劃不會影響基層市民於公營醫療系統獲得適切的醫療服務。