慢性疾病共同治理計劃第四季推出　多400名醫生加入基層醫療指南

醫衞局及香港家庭醫學學院今日（19日）合辦「家庭醫生推廣日」，在社區層面推廣疾病預防和「一人一家庭醫生」的概念。醫衞局副局長李夏茵致辭時指，政府計劃在今年第四季推出「慢性疾病共同治理計劃」，讓家庭醫生協助有需要的巿民盡早管理好慢性疾病和相關風險。



當局早前指會在今年第三季公布計劃詳情。消息指，計劃並非延期，港府仍會在第三季公布詳情及招募，至第四季才正式開始開展篩查及管理計劃。基層醫療健康專員彭飛舟透露，自去年底公布計劃後，本月初已多了400名私家醫生加入基層醫療藍圖。



「慢性疾病共同治理計劃」讓市民在登記成為地區康健中心會員並經配對家庭醫生後，可用政府資助參與糖尿病及高血壓篩查和風險評估，接受私營界別治療和護理服務。

李夏茵今在「家庭醫生推廣日」致辭時指，政府計劃今年第四季推出「慢性疾病共同治理計劃」，讓家庭醫生協助有需要的巿民盡早管理好慢性疾病和相關風險。她亦指，家庭醫生在基層醫療體系中擔當舉足輕重的角色，呼籲醫護界和市民大力支持計劃推行。

基層醫療健康專員彭飛舟指，家庭醫生是推展「慢性疾病共同治理計畫」重要夥伴，目前已登記《基層醫療指南》的家庭醫生人數已由去年年底《基層醫療健康藍圖》推出時約2,700人，增加至本月初的逾3,100人，升幅令人鼓舞。他呼籲醫生盡早登記加入《基層醫療指南》，以便在「慢性疾病共同治理計劃」推出後可第一時間參與。

政府早前指會在今年第三季公布「慢性疾病共同治理計劃」詳情。消息指，計劃並非延期，而是因為希望與「一人一家庭醫生」的概念一起推出，而港府亦仍會在第三季公布詳情及招募，但去到第四季才正式開始開展篩查及管理計劃。