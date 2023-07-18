颱風泰利｜天文台：每個熱帶氣旋特性不同　未必可早公布掛波時間

颱風「泰利」的襲港，天文台昨日（17日）發出今年首個八號烈風或暴風信號，長達16小時。天文台署理高級科學主任郝孟騫今日指出，相對而言今次「泰利」的路徑較為穩定，每個熱帶氣旋的特性及預告難點均有不同，不確定性較大，天文台未必能太早公布發出烈風或暴風信號的確實時間。至於今次飛行服務隊放出「下投式探空儀」可助天文台了解颱風結構，預告對本港的影響。

另外，位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，郝表示，正密切監察其發展，預計下周二、三本港天氣不穩定。



▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



+ 4

郝孟騫接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，每次颱風情況都不一樣，每個熱帶氣旋的特性及預告難點均不同，部份引導熱帶氣旋的氣流不明顯，例如兩個熱帶氣旋造成的「藤原效應」互相牽引、接近秋天時份東北季候風的影響，不確定性較大，天文台未必能太早公布發出烈風或暴風信號的確實時間。

盡早向外公布風力變化便利市民

他指，天文台收集電腦模式預測資料之後，則會盡快評估本地風力的變化，基於科學原則及公眾安全為首要考慮，希望盡早向外公布，便利市民。

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



+ 11

香港地勢複雜 不同地方感受風力不一

對於有市民認為今次颱風「泰利」風力不強，郝孟騫說，香港地勢較為複雜，有些地方較為空曠，有些地方則有屏蔽，不同地方感受到的風力未必一樣，天文台發出八號烈風或暴風信號，則是預計本港普遍地區吹烈風的情況、考慮全港風勢發出。他舉例指，大尾篤、坪洲、長洲、塔門及大老山錄得強風，昂坪等高地間中達暴風程度。

天文台昨日下午與飛行服務隊合作，派出定翼機在泰利風眼上空放出「下投式探空儀」，於泰利中心東側紀錄風速，地面風速超過每小時110公里，接近颶風風力。郝孟騫指，相關數據十分珍貴，幫助天文台確定「泰利」已增強颱風程度，並且了解其暴風結構及預計路向。他指，每次颱風均希望收集數據，倘飛行服務隊可以安排飛機及人手，天文台會預先安排。