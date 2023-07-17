颱風泰利︱天文台發出8號風球　政府飛行服務隊作了「關鍵一投」

颱風泰利襲港，天文台今日（17日）發出今年首個8號風球。天文台透露，昨日下午與政府飛行服務隊合作，派出定翼機在泰利風眼上空放出「下投式探空儀」，於泰利中心東側錄得近地面風速超過每小時110公里，接近颶風風力，而收集得到的珍貴數據有助分析泰利的強度及風力結構，隨後天文台在晚上將泰利升級為颱風，並於今日凌晨發出八號烈風或暴風信號。



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天文台：「下投式探空儀」數據助分析泰利強度及風力結構

天文台表示，熱帶氣旋泰利7月14日在呂宋附近形成，向西北偏西移動，逐漸靠近廣東沿岸，天文台分別於7月15及16日先後發出一號戒備信號及三號強風信號。

隨後泰利繼續靠近廣東沿岸及進一步增強，在7月16日下午天文台和政府飛行服務隊合作，利用「下投式探空儀」，於泰利中心東側錄得近地面風速超過每小時110公里，接近颶風風力。

天文台指收集得到的珍貴數據有助分析泰利的強度及風力結構，隨後天文台在晚上將泰利升級為颱風，亦於今日凌晨發出了八號烈風或暴風信號。

在7月16日下午，下投式探空儀錄得泰利中心東側近地面風速超過每小時110公里(黑圈標示)。（天文台截圖）

大澳水位比潮水位高0.6米

隨着泰利靠近珠江口一帶，並在本港西南偏南約250公里掠過，天文台指早上風力顯著增強，多區吹烈風，高地更間中達暴風程度，當中長洲自早上五時持續錄得烈風。而受泰利帶來的風暴潮及天文大潮共同影響，今早8時許大澳的海水高度一度上漲至海圖基準面以上約3.1米，比正常潮水位高0.6米左右。

天文台預料泰利會在明日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。隨踏入風雨季，天文台提醒市民留意天文台的最新天氣資訊，並適時做好防風防雨措施。

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