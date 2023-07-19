商界環保協會倡企業加速淨零行動　把可持續發展融入營運

商界環保協會近日發表「可持續發展報告2022」，提出高界應把可持續發展融入商業決策及營運之上，主席歐嘉榮今日（19日）表示，應與持份者合作，共享知識和創新方案，為淨零轉型作好準備。



商界環保協會今天（19日）舉行傳媒午宴，介紹上周發布的「可持續發展報告2022」，協會主席歐嘉榮指出，香港企業在達致淨零方面遇到不少挑戰，包括資源限制、企業文化、員工培訓等。

他建議，企業宜及早把可持續發展融入商業決策及營運中；引入高能源效益的技術和實踐模式，例如實時監控和分析；採用數碼工具及平台，減少碳足跡；與持份者合作，共享知識和創新方案等，為淨零轉型作好準備。

行政總裁吳家穎表示，協會一直透過影響公共政策、推動商界行動、「環保實驗室」商界環保協會大樓、ESG策略、該協會環境教育學院等全方位加速本地商界的淨零行動。他表示，每年一次就施政報告諮詢時向政府提出商界對環保政策的倡議，預計7月提出建議，待政府參考。

商界環保協會傳媒午宴禮品，是不銹鋼環保餐具套裝，當中的餐具套利用廢棄布碎製造，其實就是防水布口罩，升級再造而成。（協會提供）

協會上周發布「可持續發展報告2022」，涵蓋2021年10月1日至2022年9月30日期間協會的可持續發展策略及表現。期內協會完成129個環保相關計劃，舉辦22個活動及研討會，並提交四份政策倡議，就重要環境議題為商界發聲。