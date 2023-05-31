ESG｜貿發局助500中小企認證　「鄧白氏」7月前送免費或優惠名額

講究環保，已是日常掛在口邊，涵蓋衣食住行，是以不少企業都採用聯合國全球契約提出的「ESG」指標，讓客戶從企業的E（Environment環境）、S（Social社會責任）、G（Governance公司治理）表現，作為投資或光顧的參考。

大企業比較著重推動這理念，貿易發展局亦想協助本港中小企能利用「ESG」趨勢，提升業務的升級轉型，明天（1日）將舉辦相關研討會，目標協助500間中小企踏出「ESG」第一步，並聯同國際著名認證機構「鄧白氏（DUN & BRADSTREET）」為參與的中小企提供50個免費認證名額，或在7月前獲得優惠價的認證服務。



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貿發局協助港商在提升品牌升級、電子商貿及市場開拓的「T-box升級轉型計劃」，今日（31日）宣布擴展業務，就是設立新支援隊伍協助港商實踐「環境保護，社會責任及企業管治」（ESG)，預計首年將舉辦逾100場免費商務諮詢，並為約500家中小企業提供服務，涵蓋製造業及服務業，包裝服裝、電子、燈飾、家居及禮品、以及運輸、餐飲及建築等。

6月1日為中小企辦研討會

明天貿發局（1日）將在會展新翼舉行「中小企如何利用ESG新機遇升級轉型」研討會，已有300多名中小企代表報名參加。貿發局副總裁劉會平今日與傳媒午宴時表示，疫情3年企業開拓電子商貿者眾，亦加強了綠色轉型，希望在現有的「T-box」計劃中增加上述500個中小企服務對象名額。

貿發局推廣及客戶服務部主管陳詠珊表示，該研討會有300多人報名，估計屆時有二百多人出席，相信參加的中小企會愈來愈多。

鄧白氏香港地區ESG解決方案及企業培訓業務責任人麥靄琳表示，有中小企只著重「生存之道」，對於採用「ESG」會反問「關我咩事？」但其實世界上一些監管機構，例如交易所也會要求上市公司交代其碳排化的情況、企業採購的「上游」供應鍊的環保程度、企業管理是否著重人權等，如果符合到要求，以致評分越高，則有利營商。

獲「ESG」認證徽章猶如取得「Q嘜」

麥表示，「鄧白氏」是美國公司，擁有大數據，也是「ESG」的認證機構，協助機構審核其推動「ESG」的情況，然後發出一個徽章（SEAL），就像一個「Q嘜」，讓參與的企業把這個徽章放置網站，供採購者或顧客查閱其評級。



她稱，該公司跟貿發局今次合作，為參與的中小企提供認證之便，首50名申請認證「ESG」中小企會獲得豁免全額2.5萬元的費用，其他有興趣的中小企只要在今年7月底前申請，仍可享有優惠價認證費1,700元，名額視乎情況，暫時未設限。



商界環保協會行政總裁吳家穎指出，面對氣候變化的嚴峻挑戰，各行各業必須坐言起行，盡快落實制定其淨零路線圖，以加快轉型步伐，攜手實現碳中和目標。