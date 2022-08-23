疫情拖慢「零碳」步伐　商界環保協會指港零碳經濟缺人缺地遇挑戰

港府去年10月公布《氣候行動藍圖2050》，提出要在2050年達到零碳排放目標。商界環保協會表示，目前本港朝向「零碳」發展正面對多項挑戰，包括人材短缺，可供相關基建發展的土地及空間有限，研發及技術投資需額外成本，加上新冠疫情發展令商界有更加挑戰需優先處理，亦令推動零碳步伐減慢。



商界環保協會今年成立30周年，最快明年推出更新版的「零碳約章」，期望協助商界朝向2050年碳中和的目標前進。（圖片由商界環保協會提供）

商界環保協會今年成立30周年，協會主席歐嘉榮(Kevin O’Brien)表示，協會過去曾推動商界簽署低碳約章，有逾百間商業機構參與，未來將因應政府的零碳目標，最快明年推出更新版的「零碳約章」，期望協助商界朝向2050年碳中和的目標前進。

歐嘉榮表示，協會過去一直與政府、商界、高等教育及研究機構等團體密切合作，亦會嘗試與公眾多作溝通，市民亦可從生活習慣上的改變，共同參與零碳生活。他又指，商界亦可受惠於零碳發展，採用具能源效益的設備可降低成本，亦可提升品牌形象帶動盈利。

歐嘉榮表示，本港朝向「零碳」發展正面對多項挑戰。(香港01記者攝)

目前立法會正就提高俗稱「膠袋稅」的膠袋徵費法案進行審議，部份議員提出徵費建議，應由現時的5毫大幅加至2元，亦有議員建議設定為6毫，並要求只收現金，令用家感麻煩而不收膠袋。

協會行政總裁吳家穎指，除具體徵費水平外，如何教育公眾，令市民更關心環保亦值得關注，市民如改變生活習慣，購物時自備環保袋，其實已可減少受有關徵費的影響。