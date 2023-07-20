西灣河塌石屎︱梁熙指未檢驗大廈為社區炸彈　促設專責組推動驗樓

西灣河筲箕灣道麗灣大廈昨日（19日）發生石屎剝落意外，一名男途人頭部受傷送院。港島東立法會議員梁熙今日（20日）指，涉事大廈樓齡58年，於兩年前收到驗樓令，並於半年前完成驗樓工作及遞交報告，惟政府新聞稿指有關樓宇需要維修出現了「知識上的落差」，有需要釐清情況。



他又認為，未完成檢驗的大廈是「社區炸彈」，但當局負責部門分工複雜，應為要設立工作小組推動工作，同時建議局方將發生石屎剝落的大廈列為有即時危險樓宇，「政府先入場去剷咗佢出嚟先，令到佢安全，先唔好理個外貌係點樣喇。」之後再向法團收回有關費用。



梁熙在電台節目指，涉事大廈樓齡58年，於兩年前收到驗樓令，半年前已完成驗樓工作並遞交報告，目前正等政府通知是否需要維修，不過政府新聞稿則指有關樓宇需要維修，出現了知識上的落差，「究竟點解法團認為唔使，而政府係話需要，𠵱樣係要跟進。」

港島東立法會議員梁熙。（盧翊銘攝）

梁熙續指，現時全港有4,800年幢大廈收到驗樓令而未完成程序，他解釋過去兩至三年受疫情影響，業主立案法團難以開會進行有關工程，可以理解遲交報告的情況。不過他亦形容，未完成檢測的大廈是「社區炸彈」，應盡快釐清情況，但當局負責部門分工複雜，涉及屋宇署、民政局及發展局，認為要設立工作小組推動工作。

梁熙又指，近期發生的石屎剝落意外都是在行人路上，但驗樓師通常不會檢查有關位置，認為日後亦要作出有關的檢驗，以防意外發生。他建議局方將發生石屎剝落的大廈列為有即時危險樓宇，「政府先入場去剷咗佢出嚟先，令到佢安全，先唔好理個外貌係點樣喇。」之後再向法團收回有關費用。