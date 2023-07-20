DSE︱女超級狀元古冰心清唱《小幸運》一鳴驚人　獲讚可媲美歌手

2023中學文憑試DSE周三（19日）放榜，聖保羅男女中學的藍仲宏、古冰心成本屆三名超級狀元之二，他們今日接受電台訪問時展示學術成績以外多才多藝的一面，當中女超級狀元古冰心提到對唱歌興趣，平日會翻唱流行曲並自行錄音，在今日節目中更即場清唱台灣歌手田馥甄的《小幸運》副歌，獲主持大讚「唱live好聽過唔少歌手。」



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兩位超級狀元今早接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，期間古冰心提到有唱歌興趣，除了跟學校合唱團練唱，亦會自行錄音翻唱流行音樂，更即場清唱台灣歌手田馥甄的《小幸運》，獲主持人大讚「唱live好聽過唔少歌手。」

不少人認為名校生都是「書呆子」 古冰心：想衝破𠵱種慣性思維

她又提到不少人會有印象認為名校學生都是「書呆子」，只專注於讀書，直言「幾想衝破𠵱種慣性思維方式。」所以她在中五時參加了如合唱團及辯論隊等少課外活動，時間分配方面，她認為「我覺得因為你有興趣嘅話，你做一樣自己鍾意嘅嘢就可以犧牲好多其他嘅時間。」有時更只會睡5至6小時。

藍仲宏由零開始學口琴 加入校內樂團

藍仲宏亦提到他升到中學時由零開始學習口琴，並加入校內的樂團，另外他亦有一個特別的興趣是「出卷」，他指出自從小一開始時便會思考題目，「上堂見到老師講一個課題我自己都諗有咩嘢可以考下啲人，自己集埋晒啲idea寫到份卷。」

他提到今年數學卷不少人指題很深，但他稱「tip中咗少少」，而古冰心亦有做過他為同學擬定的試題，大讚他「出得好好。」藍仲宏坦言很喜歡老師職業，「好想扮老師，又可以寫卷又可以畀學生做卷又可以改卷，係一個好有趣嘅角色。」