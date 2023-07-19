DSE放榜2023｜四大狀元現身　三人立志從醫　一人大學讀自然科學

中學文憑試今日（19日）放榜，四名狀元分別是來自皇仁書院的羅澤嘉、聖保羅男女中學的藍仲宏、古冰心，以及德望學校鄭苡晴；其中皇仁書院和聖保羅男女中學3名狀元為考獲8科5**的超級狀元。以下分別介紹4名狀元的成績以及未來升學去向。



皇仁書院超級狀元羅澤嘉

DSE中學文憑試7月19日放榜，皇仁書院羅澤嘉為今屆超級狀元之一。

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皇仁書院超級狀元羅澤嘉於文憑試4個核心科以及生物、化學、物理和延伸數學中考獲5**，未來打算升讀中文大學醫科。他表示，自小因看武俠小說大夫救人的情節，加上過往有親人離世而立志從醫。

他又指，身邊有不少同學移民離港，但自己對香港有歸屬感，無打算離開，又指雖有點擔心政府引入海外醫生將來會搶飯碗，但認為人手短缺下招攬人才較重要。

聖保羅男女中學超級狀元藍仲宏

DSE中學文憑試7月19日放榜，聖保羅男女中學考生藍仲宏為今屆四名狀元之一。（蘇煒然攝）

藍仲宏對於成為超狀狀元表示非常驚喜，本身認為成績「夠用就得」，之前亦未料到會成為狀元，「家人都話拎唔到」。他表示，自己對科學感興趣，之後會到英國劍橋大學攻讀自然科學；至於日後會否回港發展，他表示太長遠，「未答到」。

聖保羅男女中學超級狀元古冰心

DSE中學文憑試7月19日放榜，聖保羅男女中學考生古冰心為今屆四名狀元之一。（蘇煒然攝）

古冰心表示，對成為超級狀元非常驚喜，由於今年狀元人數為歷年最少，坦言：「唔係咁有把握」。她表示，希望他日成為醫生，會留於香港報讀醫科，暫未打算到海外發展。

德望學校鄭苡晴

德望學校鄭苡晴於4個核心科以及生物、化學、物理均取得5**，大學打算升讀醫科，但未決定留港讀大學抑或海外升學。她解釋，以往有身邊親友患上腦退化症，令她希望成為醫生。

DSE中學文憑試7月19日放榜，德望學校中學部鄭苡晴成為學校第二名DSE狀元。（盧翊銘攝）