DSE放榜｜超級狀元留港讀醫自言土生土長：做返香港真正需要嘅嘢

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】2023中學文憑試DSE今日（19日）放榜，今年僅四人榮登狀元，為DSE史上最少，其中兩名狀元來自聖保羅男女中學，而且二人均考獲八科5**成為「超級狀元」。

在移民潮之下，不少人計劃離港發展。立志行醫的古冰心自言為土生土長香港人，「呢度嘅文化，呢度嘅社會，我比較熟悉」；而且香港醫療系統發達，甚至可醫治海外來港人士，故未有到海外發展的念頭，「做返香港真正需要嘅嘢」。對於移民，她認為是「係每個人嘅個人選擇」，「如果有一個更加好嘅生活機會，呢個對佢嚟講係個正確選擇。」

熱愛科學的藍仲宏則決定負笈海外，到英國劍橋大學就讀自然科學。他認為，外國讀書可增廣見聞，認識不同人種。對於畢業後會否回港發展，他表示太長遠，尚未規劃。



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古冰心初中修讀生物醫學課程 立志留港行醫

古冰心及藍仲宏同樣修讀物理、化學、生物，以及數學延伸部分單元二（M2），連同四科主科，全部考獲5**，成為「超級狀元」。

古冰心表示，初中時曾就讀生物醫學的課程，從此產生興趣；之後香港爆發疫情，家人又患病，更加確立了行醫的志向，會留港報讀醫學院，但未決定學校。她又笑言，曾經觀看關於醫生的劇集，講述如何於醫院生活、救人，認為工作相當有意義。

我都係土生土長香港人啦，呢度嘅文化，呢度嘅社會，我比較熟悉，所以我當時係完全無報過海外大學。一嚟係暫時未有海外發展嘅諗法，二嚟係真係驚自己喺出面唔能夠習慣，即使喺出面讀到書，都未必返嚟之後，可以習慣到香港嘅生活。我都係比較想留喺香港發展，留喺屋企人身邊啦，同埋留喺朋友身邊，做返香港真正需要嘅嘢。 古冰心

古又指，香港醫療系統發達，甚至可服務海外來港人士；而且本身又是土生土長港人，故未打算到海外發展。對於移民潮，她指亦有同學決定到海外留學，認為移民屬個人選擇，「如果有一個更加好嘅生活機會，呢個對佢嚟講係個正確選擇。」她認為，移民潮下雖然人才確實流失，但香港亦有輸入人才。

談及醫管局計劃引入海外醫生，古冰心表示，始終未投身醫療行業，未知會否與部份業界人士所言「搶工作」，不過認為引入後可以互相交流，又可減輕人手短缺的問題，「未使太悲劇住，因為真係需要好多人手」。

藍仲宏鍾情物理 到劍橋讀自然科學

同為「超級狀元」的藍仲宏熱愛科學，尤其鍾情於物理，更曾獲「國際物理奧林匹克」金牌，並已決定負笈海外，到英國劍橋大學就讀自然科學。他表示，受師兄姐影響，萌生出國念頭，希望結交不同人士，體驗海外生活。

對於畢業後會否回港發展，他表示太長遠暫時仍未規劃「未答到」，希望日後成為科學家，貢獻社會。

今年是文憑試最後一屆設通識科，藍仲宏表示，對此感到可惜，因為該科本身要提供個人立場；日後公社科的關注點則不同，部份同學反映體驗「未必咁好」。本身為辯論隊的古冰心則表示，初時通識成績不理想，但後來採用辯論技巧，發現通識科很有趣，沒有標準答案，而且當中的論證方法，其實可以活用於生活中；反之公社科則可能較多框架。

談狀元人數創新低 藍仲宏笑言成績「夠用就得」

今年僅四人榮登狀元，二人同樣對成為一份子感到驚喜，藍仲宏笑言成績「夠用就得」，又稱家人沒預料自己會成為狀元。不過他認為，不應該只著重狀元人數，形容「只係一個隨機數字嚟啫，其實每年執著有咩意義呢？」他續指此舉會「去人化」，「令人覺得考生成績只係一個個數字，忽略咗每個個人有個人性。」

除了兩名超級狀元，聖保羅男女中學亦有兩名榜眼，分別為馬逸行和陳琛然，同樣考獲六科5**。馬逸行打算修讀醫科，認為該科除了涉及科學，亦需關心和了解他人，非常特別，升中時便立志行醫。他續指，未打算到外國生活，認為香港醫學本身非常頂尖。

陳琛然則與藍仲宏相同，會到英國劍橋大學就讀自然科學，不過她鍾情於生物科。她表示，從小熱愛科學，但沒有意欲行醫，因為醫科除了學術研究，亦要與病人交流；自己始終希望踏上學術之路。至於會否回港，她表示始終未曾出國生活，會容後再作打算。