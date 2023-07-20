麥當勞｜麥樂雞40周年西九辦藝術展　贏網上遊戲送365日麥樂雞餐

「麥樂雞」原來已經40歲啦！麥當勞今（20日）宣布，由7月29日至8月20日，將於西九文化區藝術展亭，舉辦麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」，屆時將展出畫作、立體展品及互動數碼裝置等作品。展覽門票價格為20元，即日起可於網上購買。此外，由今晚10時至8月28日，市民亦可免費在網上玩多個「麥當雞」主題小遊戲，若成功挑戰全部關卡，有機會獲得終極大獎「免費食365日麥樂雞」。



香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左一）表示，希望讓更多人有機會接觸數碼藝術文化。（麥當勞提供相片）

麥當勞7.29起西九文化區辦藝術展

陪伴港人成長的「麥樂雞」40周年，香港麥當勞將打造首個大型「麥樂雞」主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」，並在7月29日至8月20日，於西九文化區藝術展亭展出。展覽由多界別創作總監Kevin Poon策展，以「Please Share」為主題，邀請五位當代藝術家慈善創作共20件全新作品。

「Coach McNugget」為1983年麥當勞推出「麥樂雞」時，代表四款不同形狀的「麥樂雞」成員。該五名藝術家包括︰美籍韓裔藝術家VANDYTHEPINK、來自英國的著名童趣風格藝術家 Jon Burgerman、美國街頭藝術家UFO907、擅用傳統「韓紙」創作的韓國燈飾雕塑藝術家Gyuhan Lee。

場外設巨型「麥樂雞」盒打卡位

觀眾參觀展覽時，可先走入「時光隧道」了解「麥樂雞」的小故事，以及欣賞20件作品，包括畫作、立體展品及互動數碼裝置等。訪客亦可即場為「麥樂雞」設計全新形狀，創作不同藝術品，大會或將作品上載至元宇宙。觀眾亦可到展區外，與巨型「麥樂雞」盒及Team McNuggets®「打卡」。

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門票售20元 場內限量發售精品

此外，藝術家VANDYTHEPINK特意為展覽設計多款限量發售精品，包括Team McNuggets®造型公仔、T恤、Cap帽、襪、Tote bag和文件夾。上述精品只限於場內的攤位限量發售。觀眾可在欣賞展覽過後即場選購，所得的款項在扣除必要支出後，會撥至「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。

至於展覽門票方面，即日起於網上（按此）公開發售，價格為20元，先到先得，額滿即止。門券所得的款項同樣將撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。

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成功挑戰網上遊戲 有機會免費食一年麥樂雞

由今晚10時起至8月28日，市民亦可免費登入「McNuggets® Land」（按此），參與互動虛擬體驗，包括「模擬職場體驗」擔任送餐員、於虛擬藝術展覽廳完成任務，以及多個「麥樂雞」主題的小遊戲等，成功挑戰全部關卡的市民，有機會獲得終極大獎「免費食365日麥樂雞」（每日可於香港麥當勞兌換6件「麥樂雞」超值套餐一份）。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，作為陪伴大家成長的品牌，希望將這份經典滋味，用前所未有的方式與大家分享。她又指，希望讓更多人有機會接觸數碼藝術文化，未來麥當勞會繼續緊貼潮流，與顧客「麥麥」分享創新體驗。