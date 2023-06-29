開心購物節｜麥當勞派萬個巨無霸　星巴克送10萬杯咖啡　禮遇一覽

香港零售管理協會今（29日）公布，將於7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌，共約6,000間零售商舖，提供價值約15億元禮遇。市民除了可獲購物折扣、減價或贈品等優惠外，商戶更派出超過130萬份免費禮品，包括10萬杯星巴克咖啡、1萬個麥當勞巨無霸、1,400份百佳超市現金券等。



《香港01》為「香港開心購物節」指定生活服務平台，屆時將協助發放優惠。



▼2023年6月1日 香港零售管理協會預告舉辦「開心購物節」▼



香港零售管理協會（HKRMA）公布，「香港開心購物節」期間，將向市民及遊客推出多項禮遇。其中「免費禮遇」方面，包括沒有附帶任何消費條件的限量禮品／現金券，提供30款共逾130萬份免費禮品，屆時市民可在AlipayHK及於AR Lens App平台，以快閃搶券形式取得優惠。

以下將列出數個較吸引的免費禮品︰

．由7月14日至7月27日，百佳將免費送出1,400份50元現金券。



．由7月14日至7月27日，麥當勞將免費送出1萬個巨無霸。



．由7月14日至7月20日，星巴克將免費送出10萬杯咖啡。



．由6月30日至7月13日，SOGO將免費送出700個Hashtag B菠蘿包。



．由6月30日至8月31日，CSL將免費送出100萬張5G亞太區漫遊通行證。



▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼



▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼



至於「購物禮遇」方面，則包括購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠，或免費優惠，共有230項。市民可透過香港01、AlipayHK、AR Lens App平台，取得相關優惠。

以下將列出數個較吸引的購物優惠︰

．由7月1日至8月31日，在萬寧購買萬寧自家品牌保健產品滿100元即減50元。



．由7月1日至8月31日，在7-Eleven便利店，買滿100元即減10元。



．由7月1日至8月31日，在PHD堂食或外賣自取滿180元，即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個。



．由7月1日至8月31日，在馬拉松購買正價服裝滿400元，即減100元。



▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼

