香港航空免費機票｜7.24開搶　首輪5城市包括大阪札幌【附連結】

【香港航空送$0機票/香港航空行李/香港航空免費機票】香港航空Hong Kong Airlines早前宣布將於7月24日開始，送出由香港前往內地、日本、韓國及泰國等20多個航點的免費機票，機票已包20KG行李額。



香港航空今（21日）公布首輪送機票詳情，首輪會送出6,800張香港出發0票價*來回機票，當中包20kg寄艙行李。



港航稱將於7月24日早上10時開放活動頁面，首輪5個目的地亦曝光，包括大阪、重慶、峇里、札幌及上海虹橋。一文看清有關須知及連結。



香港航空將於7月24日開始，送出由香港前往內地、日本、韓國及泰國等20多個航點的免費機票，機票已包20KG行李額。（圖片來源：香港航空）

香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 網頁

1.香港航空首輪送出多少張機票？

．第一輪會送出6,800張香港出發，已包20kg寄艙行李，第二輪同第三輪將於8月進行。



2.香港航空首輪送免費機票活動何時開始？

．7月24日早上10:00時開始



3.第一輪目的地包括什麼城市？

．大阪、重慶、峇里、札幌、上海虹橋



4.機票以什麼方法送出？如何知道是否已送罄？

．機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。



5.免費機票逗留期限多久？

．介乎2至7日之間。



6.為什麼某些日子未能揀選？

．香港航空指揀行程日期同航班時，可能會選不到某些日子，但毋須太緊張，再試不同日子，並留意部份日子無機票提供。



7.送機票活動有什麼規限？

．每名資格人士 只於同一輪活動贏取一張機票，必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲先可以參與。



8.付款有什麼須知？

．所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。

