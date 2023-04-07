免費機票｜向內地來港旅客送機票　須透過旅行社訂航班酒店套票

新冠疫情結束，港府早前公布「Hello Hong Kong」推廣活動，機場管理局送出共50萬張機票吸引向旅客來港。繼首階段10,000張東南亞城市來回本港的機票後，旅遊業議會本周一（3日）向旅行社開放申請第二階段，今次受惠為內地來港旅客，限北京、上海、南京等9個城市。



旅行代理商必須提供「買一送一」優惠，每兌換一張免費機票時，必須同時銷售一張同一目的地、同一日期、同一航班的機票，受惠旅客也須訂香港境內的酒店住宿，及香港境內的旅遊產品或交通安排。



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限北京、上海、南京等9個內地城市航線

為迎接香港國際機場派發免費機票的計劃，國泰航空、香港航空及香港快運，委託旅議會向本地旅行社分配逾50,000張免費機票。

旅議會由本周一（3日）起，向旅行社開放第二階段免費機票申請，下周三（12日）截止。本階段的對象為內地旅客，出發地點共有9個城市：北京、上海、南京、廈門、杭州、鄭州、福州、重慶及海口。

第二階段免費機票包括北京、上海、南京、廈門、杭州、鄭州、福州、重慶及海口。（網頁圖片）

送機票目的為吸引旅客來港及消費，旅議會規定，旅行社如要兌換免費機票 ，必須提供「買一送一」優惠；每兌換一張免費機票時，必須同時銷售一張同一目的地、同一日期、同一航班的機票，亦須銷售本港的酒店住宿、旅遊產品及交通安排。

並換言之，旅客需要「二人同行」，才可享一人機票免費。旅行社為旅客兌換免費機票，不可收取任何手續費，

旅行社在第二階段最多可申請3個內地城市的免費機票。（網頁圖片）

參與旅行社過去5年須辦入境團或接待自由行

與第一階段的申請資格相同，旅行社最多可申請3個城市的免費機票。不過旅行社須在過去5年，即2018年4月至今年3月，在其申請的內地城市，曾組辦最少3個香港入境團，每團須最少10人，或接待最少30名自由行旅客。

此外，旅議會亦規定旅行社承諾，須透過社交媒體、網站或宣傳小冊子，以及Facebook廣告、SEO等渠道，宣傳香港送機票的活動。不過若成為「旅淘」的會員，則可當作滿足上述要求。翻查資料，「旅途」為旅議會成立的旅遊資源互動平台，若成為VIP會員，須支付2,000元年費。