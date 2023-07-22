國泰風波｜內地客3次索取咖啡被拒　國泰︰訊號燈亮起不提供熱飲

國泰航空早前爆出空姐歧視非英語乘客風波，逼使國泰多次道歉，並急炒涉事空姐平息事件。風波告一段落不久，近日再有內地網民投訴指，乘坐由成都飛往香港的航班途中，三次向空姐索取咖啡不果。當時她要求「客艙經理」親身解釋，僅獲得「亮燈時提供熱飲屬於違規」的回應。但她稱，前兩次索取咖啡時機內並未亮燈，批評空姐一臉無所謂、態度惡劣，形容為「CX986香港飛成都咖啡事件」。



國泰航空晚上回應指，已得知網上相關報道，會翻查航班報告；又指根據機艙安全守則，當訊號燈亮起時，並不適宜提供熱飲，敬請乘客見諒。



近日再有內地網民投訴指，乘坐由成都飛往香港的航班途中，三次向空姐索取咖啡不果。（網上圖片）

稱首兩次索取咖啡不果時 安全指示燈未亮起

近日有內地女網民發文投訴，早前乘坐國泰航空CX986航班，由香港飛往成都途中，曾三次向空姐索取咖啡，聲稱當中兩次機內安全指示燈並無亮起，但均被拒絕。

三索咖啡時安全燈亮着 投訴人不甘：無明顯顛簸仍拒絕

該女網民稱，當第三次向空姐要求索取咖啡時，被告知機內的安全指示燈亮着，因此不可提供咖啡。她則表示飛機並無明顯顛簸，惟空姐仍然拒絕。其後她心有不甘，要求空姐的上級，即「客艙經理」親身解釋，但同樣獲得「亮燈時提供熱飲屬於違規」的回應。

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投訴人認為「客艙經理」為轉移矛盾，又稱該經理並未對前兩次的無理拒絕，作出任何抱歉，更直接離開，批評為態度惡劣。她又斥責涉事空姐則在旁一臉無所謂，毫不顧忌乘客感受的態度，讓她感到氣憤，更形容為「CX986香港飛成都咖啡事件」。

國泰︰會翻查航班報告

國泰航空晚上回應指，已得知網上相關報道，會翻查航班報告。國泰又表示，根據機艙安全守則，當訊號燈亮起時，並不適宜提供熱飲，以免燙傷，敬請乘客見諒。