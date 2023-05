國泰歧視風波｜內部信指解僱為保護全體員工利益　CEO：寶貴一課

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵,國泰航空行政總裁林紹波最新向全體員工發出內部通訊,再度開腔交代。他提到,今次事件已在中港兩地傳媒廣泛流傳,對香港和國泰航空的形象構成重大損害,解僱涉事空服員的決定,是基於保護公司及全體員工利益。

林紹波續說,今次事件強化部分客人觀感,認為國泰未能貫徹向不同背景客人提供高質質服務,公司上下當刻需虛心反思,並採實際行動回應。他形容,今次事件對國泰的「重建之旅」(rebuild journey)造成挫折,「但讓我們將其視為寶貴的一課。」



《香港01》今日(25日)獲得國泰航空行政總裁林紹波向全體員工發內部通訊,指作為優質服務品牌和香港的本土航空公司,「有責任展現我們的熱情好客,為來自世界各地的客人提供最佳服務。」他續說,公司有責任照顧所有客人,不論其背景如何,均希望令他們感到被尊重及重視。

行政總裁:三空服員評論不當 亦未履行責任

他又提及近日涉歧視風波,指該三名機組人員在飛行期間發表涉及客人不當評論,並未有履行相關責任,亦未能如實反映國泰員工一直秉持的專業精神。

林紹波說,事件已在中國內地和香港傳媒廣泛流傳,對香港和國泰航空的形象構成重大損害。 他提到,公司已作出徹底調查,並據調查結果迅速採取行動,解僱涉及的員工,「 我們必須迅速反應並採取行動,這對於保護公司利益及我們全體員工的利益是必要的。」

虛心反思公司內部文化

他表示,今次事件強化部分客人觀感,認為國泰未能始終如一,向不同背景客人提供高質質服務,又指坊間不少評論反映這非單一事件,而是有待解決的更深層次問題。林紹波表示,公司上下當刻需虛心反思,「深刻審視我們的文化,採取切實行動,以扭轉這種觀念。 」他提到,將親自領導跨部門工作小組深入調查,以提出相應改善方案。

國泰行政總裁林紹波(資料圖片/廖雁雄攝)

重建國泰受挫折

他強調,雖然今次事件對國泰的「重建之旅」(rebuild journey)造成挫折,「但讓我們將其視為寶貴的一課。 讓我們以此為契機,進一步提升我們服務的質量和一致性。 讓我們攜手前行,將國泰打造成為真正的全球最佳的服務品牌之一。」

國泰航空涉歧視風波不斷擴大,有內地乘客於本周一(22日)於「小紅書」發帖投訴,提及前日由成都飛往香港的CX987航班中,有空中服務員以英文及廣東語抱怨,並取笑有內地乘客錯將「carpet(地氈)」說成「blanket(毛氈)」,更有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it(若你不能以英文說出毛氈,就不能獲得它)」。

周日航班發生歧視事件 周二晚解僱3空姐

該乘客亦附上錄音,又指另觀察到有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡,獲不耐煩回應,亦有空中服務員涉以廣東語向同事表示乘客「聽不懂人話」(以粵語播放的廣播)。

國泰航空隨後三度致歉,並旋即宣布解僱三名涉事空中服務員,林紹波昨(24日)出席公開活動後,亦以普通話就事件親身致歉。不過,內地網民「不買帳」,內地官媒亦接連就事件發文炮轟。