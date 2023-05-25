國泰歧視風波｜一文看清「毛毯地毯事件」　三日四道歉都未能平息

「If you cannot speak blanket in English, you cannot have it」（如果你不會以英語說毛毯， 那你就不會有毛毯），在本周日（21日）一班四川成都飛往香港的國泰航空的航班上，三名空姐的機尾工作間竊竊私語，嘲笑不諳英語內地乘客。怎料隔牆有「手機」，她們的對話被坐在機尾後排座位的港漂乘客偷錄，再放上小紅書實名舉報，變成一場「國泰歧視風波」，逼使國泰三日內四度透過不同途徑道歉，但即使急炒三名空姐也未能平息。



內地不少網民群起指感同深受，上升至中港矛盾級別。特首李家超在內的港府高官抨擊，官媒《新華社》狠批「老毛病不改，國泰航空飛不遠」。《香港01》整合風波起因、國泰事後處理及各方回應，一文看清事件始末。



事發經過

事發於本周日（21日）乘搭國泰CX987航班，由四川成都飛往香港。據舉報者於內地社交平台「小紅書」發文，指其座位剛好在最後一排貼近空服員準備餐飲及休息之處，飛行期間有空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。

其中有相信有不諳英語的乘客向空服員要求取毛毯，以英語誤說要「carpet 」（地毯）。三名空姐在工作間傾談期間，涉取笑該名乘客。她們對話中提到「If you cannot speak blanket in English, you cannot have it」（如果你不會以英語說毛毯， 那你就不會有毛毯），「Carpet is on the floor. Feel free if you want to lie on it.」（地毯是在地上，你可隨意躺在上面）。

她們的對話被坐在機尾後排座位的港漂乘客錄音紀錄下，再於網上公開錄音，舉者形容是歧視不諳英語的乘客。

短片中也提及位於其前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答；有乘客起飛後不久帶小孩去洗手間，空服員此時用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後向同事表示「他們聽不懂人話啦」。

網民反應

該名乘客在小紅書發布錄音，周一（22日）引起中港兩地網民熱議，內地網民怒斥屬歧視行為，應嚴懲開除；有網民則認為錄音氣氛輕鬆，似在開玩笑。

國泰處理手法

國泰截至周三（24日）晚，已先後四次發出道歉聲明。

第一次是周一（22日）晚上近10時，事件正引起內地熱烈討論，國泰在微博發聲明道歉，指已聯絡相關旅客嚴肅調查處理。

第二次於周二（23日）香港媒體廣泛報道後，當日下午2時許發聲明稱再次鄭重道歉，並已暫停有關機艙服務員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公佈處理結果。

距第二次道歉不足8小時，國泰已完成調查，並由行政總裁林紹波發第三次聲明致歉，稱已解僱涉事三名空姐，並會親自領導跨部門工作小組作全面檢討。

林紹波於解僱聲明發出後的翌日（24日），諧特首李家超出席廣州一論壇時，第四度致歉，並以普通話讀出道歉聲明。

各界回應：

特首李家超：24日在廣州一個論壇致辭時主動回應事件，致辭時指對相關國泰機組人員不尊重乘客、言行惡劣，傷害內地同胞感情，感到痛憤失望。

運輸及物流局局長林世雄：在國泰23日晚上發解僱聲明後隨即深夜發聲明，稱十分痛心國泰部份機組人員不當言論，並指事件嚴重違背香港優良的待客之道、一貫價值觀及道德標準。

官媒《新華社》：23日發評論批評涉事空服員傲慢無禮甚至言語侮辱，讓人極度不適和憤怒，文章題為「老毛病不改，國泰航空飛不遠」，直言國泰屬「老慣犯」，對屢勸不改企業，「僅僅是道歉就夠了嗎？」

國泰航空公司空中服務員工會：24日晚發聲明，稱對事件深表遺憾，又指「冰封三尺非一日之寒」，促公司源頭正視問題，強調因人手資源不足、工作量大增及薪酬過低等，致同事士氣無比低落，亦因而衍生有關機艙服務的投訴。工會更稱網上公開呼籲其他乘客作出挑釁空中服務員並作出攝錄的行為，嚴重滋擾同事工作，現時同事承受巨大心理壓力，感到極度惶恐。