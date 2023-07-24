將軍澳公屋居民瞞報市值200萬新界土地　罪成判緩刑兼失公屋戶籍

房屋署調查揭發一名居於將軍澳彩明苑的公屋居民，於去年申報資產時申報無擁有土地，然而案發時擁有一幅市值評估為200萬元的新界土地，違反《房屋條例》。該居民今日（24日）在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁兩個月，緩刑12個月。該居民已遷離有關公屋單位，其公屋戶籍亦已被取消。



房屋署調查揭發一宗公屋居民涉虛假陳述，涉及瞞騙一幅市值評估為200百萬元的新界土地。(資料圖片)

居彩明苑公屋 去年申報無擁物業

房屋署表示，該名居住於將軍澳彩明苑公屋的，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地。其後調查揭發，該居民案的發時擁有一幅市值評估為二百萬元的新界土地。

違反《房屋條例》判監兩個月 緩刑12個月

房屋署指，該居民因忽略提供申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條而被檢控，今日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性，判被告監禁兩個月（緩刑12個月）。該居民已遷離有關公屋單位，其公屋戶籍亦已被取消。

虛假陳述可判最高罰款五萬元 監禁六個月

房屋署提醒，所有公屋居民，必須如實申報入息及資產。作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表，在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

房屋署亦表示，住戶可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款五萬元及監禁六個月）；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款二萬五千元及監禁三個月）。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。