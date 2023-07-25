大灣區航空機票優惠｜即日快閃$10買台北等三地單程票　只限今天

大灣區航空今（25日）表示，即日推出「啟航一周年驚喜大優惠」，今日可以10元優惠價，購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票，可選8月2日至9月27日任何一個特選目的地航班，機票包每程7公斤手提行李，乘客需按實際情況買託運行李限額，而票價不包括相關税項及燃油附加費。



購票網站

大灣區航空表示，為慶祝首航一周年將推出一系列優惠回饋乘客，並於今日推出驚喜優惠，市民今日到大灣區航空網站專頁，可以10元優惠價，購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票，先到先得，售完即止。

灣航指，參加優惠乘客，可選8月2日至9月27日任何一個特選目的地航班，優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額，票價亦不包括相關税項及燃油附加費。

大灣區航空有限公司市場及銷售總經理陳詩珮女士稱，自去年7月23日開通往返曼谷定期航須服務後，往後一年發展令人鼓舞，近日更新增胡志明市作第6個航點，灣航會在7月至9月期間與各大旅行社夥伴合作，推出吸引的旅遊套票優惠等。

記者測識購買單程往台北機票，經濟艙顯示只需10元，但極速售罄。（網頁截圖）

記者剛實測進入網站購票，偶爾會變「無法顯示網頁」，嘗試幾次成功進入後，購買單程往台北機票，經濟艙只需10元，但極速售罄。

優惠詳情:



購買日期: 2023年7月25日

出發日期: 2023年8月2日 - 2023年9月27日

優惠詳情: 單程機票每人只需港幣10元^

出發地點: 由香港出發至曼谷/台北/胡志明市

^優惠票價不包括燃油附加費和有關税款

*旅程必須從香港出發，出票時乘客須確定機票的航班、日期和時間。

