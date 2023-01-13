大灣區航空｜每日來往東京航班啟航　飛韓國首爾仁川機場1.17首航

大灣區航空首班飛往日本東京成田航班昨日（12日）起航，為繼泰國曼谷、台北後第三個航點，每日提供一班來往香港及東京航班。另外，大灣區航空將在下周二（17日）首航來往香港及韓國首爾，將一星期三天提供服務。



大灣區航空首班飛東京成田航班昨日9時20分起航，約下午2時50分抵埗，獲當地機場以灑水禮迎接。出席首航典禮的運輸及物流局局長林世雄指，料可助強化香港及大灣區與世界各地的航空交通連繫，對香港在國家「十四五」規劃下擔當國際航空樞紐起到積極作用。

對於早前日本限制香港航班，令首航險些受影響，該公司主席黃楚標稱，感謝政府與日本當局磋商，令首航能如期出發到東京。除東京航班外，灣航下周二（17日）將推出往返韓國首爾航班，首航將於當日早上8時30分出發，料下午1時05分抵達，並會在星期二、四及六提供服務，該航線將採用全經濟艙規格的波音737-800客機。

▼大灣區航空模擬首航▼



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