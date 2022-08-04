大灣區航空獲批5條內地航線經營權　最快10.1飛北京、上海

內地富商黃楚標牽頭成立的大灣區航空，早前首航飛往曼谷。中國民用航空局近日向灣航批出五條航線的經營許可，包括香港來往北京及上海的航線，最快可於10月1日啟航。不過大灣區航空亦指，仍有多個程序須處理才能正式啟航。



▼大灣區航空▼



中國民用航空局日前向大灣區航空批出五條航線的經營許可權，包括客運及貨運。五條航線中，香港來往北京及上海浦東的航線，最快10月1日可成事，每周可提供七班往返；香港來往杭州的航線，則最快明日2月1日啟航；至於香港來往成都及武漢的航線，則預計最快明年8月1日及11月1日啟航。

▼大灣區航空模擬首航▼



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大灣區航空表示，已獲中國民用航空局批出經營許可權，最快可於上述時間啟航，但仍有不同程序須處理。根據灣航網頁，會於明年初開始營運新加坡及布吉（普吉島）航線，但要視乎牌照及航權的批核狀況和疫情。