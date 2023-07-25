01搶先．DSE｜教師小紅書洩評卷參考　消息指於沙田培基書院任教

一名38歲本地中學男教師因在「小紅書」公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》被警方拘捕。據悉，該名男教師於沙田香港神託會培基書院任教初中及高中，一直有收費開補習班，並提供筆記及考評局文件。



《香港01》周一（24日）已向沙田香港神託會培基書院查詢，但校方未有回應。不過校網已移除涉事教師的一篇文章。



有小紅書用戶近日在平台上載文件，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考，抬頭寫有「機密（只限閱卷員使用）」（小紅書圖片）

內地社交平台「小紅書」有一名自稱為「中文科閱卷員」的「DSE 5**王老師」，公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件，警方日前拘捕一名38歲本地中學男教師，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》。

消息指，該名黃姓男教師於沙田香港神託會培基書院任教初中及高中。（中學概覽）

消息指，該名黃姓男教師於沙田香港神託會培基書院任教初中及高中，一直有收費開補習班，並提供筆記及考評局文件。另外，他亦曾於去年被一間小型補習社控告侵權。

警方上周六（22日）表示，在上周五於深水埗區拘捕一名38歲姓黃本地男子，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》被捕，目前已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。行動中，人員檢獲多部手提電話、平板電腦及手提電腦。被捕人並非閱卷員，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

教育局早前回覆指由於警方正調查有關案件，故不宜評論，如有教師干犯刑事罪行，教育局會在法庭審結案件後，根據相關資料審視教師有否涉及專業失德行為和檢視其教師註冊資格。就嚴重的個案，教育局常任秘書長經考慮各項因素後，可根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。

警方拘捕一名38歲男教師，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》。（資料圖片）

根據《香港考試及評核局條例》（第261章第15條），任何受香港考試及評核局委任或聘用的人，必須確保執行責任或履行職能時，對所獲悉的一切事宜保密。任何人干犯上述條例，最高可被罰款2.5萬元及被判處監禁六個月。