小紅書洩DSE評卷參考　警拘中學男教師：非閱卷員　正查文件來源

【DSE/放榜/狀元/文憑試/】內地社交平台「小紅書」有一名自稱為「中文科閱卷員」的「DSE 5**王老師」，公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件。灣仔警區重案組第一隊主管、高級督察陳敬樂今日（22日）表示，昨（21日）在深水埗區一個住宅單位拘捕一名38歲本地中學男教師，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》，並成功檢獲多部手提電話、平板電腦、手提電腦，相信與案有關。被補人士被通宵扣查，不排除稍後會有更多人被捕。



警方指，本月中旬接獲考評局轉介，指有人於今年五月及七月，分別兩度於一個社交平台上自稱為應屆香港中學文憑考試閱卷員，並上傳本年文憑試中文寫作考試評卷參考，警方思疑其目的是利用考評局機密文件，吸引學生報讀私人補習班，從中圖利。



警方灣仔重案組第一隊主管、高級督察陳敬樂表示，本月中旬接獲考評局轉介，指有人今年5月至7月兩度在網上社交平台自稱是應屆DSE閱卷員，並將一份中文寫作卷評分參考上傳到網上，思疑他想用文件吸引學生報讀私人補習班，從中圖利，案件現由灣仔重案組第一隊跟進。

警方經調查後，懷疑涉及一名38歲姓黃中學男教師，並於昨日（21日）在其深水埗住宅單位將其拘捕，檢獲其手機、平板電腦等，現將他通宵扣查，不排除更多人被捕。

陳表示，被捕人為本地中學全職男教師，而調查所知他雖然在網上自稱是閱卷員，但他從不是考評局職員，也不是閱卷員，不排除干犯其他罪行，而其機密文件從何而得亦是調查重點之一，故不排除有更多人被捕。

警方拘捕一名38歲男教師，，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》。（考評局網誌）

陳表示，被捕人為本地中學全職男教師，而調查所知他雖然在網上自稱是閱卷員，但他從不是考評局職員，也不是閱卷員，不排除干犯其他罪行，而其機密文件從何而得亦是調查重點之一，故不排除有更多人被捕。

陳敬樂指，倘有他人受考評局委任並將機密文件洩漏予他人，則絕對干犯《香港考試及評核局條例》條例。他又說，不討論被補人是否有前科，警方調查範圍主要是他在5月及7月上傳的兩份文件，兩次均是同一份中文寫作評分參考。

有小紅書用戶近日在平台上載文件，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考，抬頭寫有「機密（只限閱卷員使用）」（小紅書圖片）

考評局回應指，由於案件已交由警方處理，暫不便評論個案。該局重申，一向十分重視公開考試的保密與公平性。根據《香港考試及評核局條例》，所有獲本局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，包括其考務人員的身份等；相關的保密規定不設時限。

考評局：事件罕見 屬嚴重犯規

考評局公開考試總監麥勁生早前表示，已確認事件違反考務守則，並已就事件報警，交由警方跟進。對於閱卷員質素備受質疑，麥勁生認為今次屬於個別事件，非常罕見，整體考務人員都可履行職務，會繼續嚴格執行考守則。

考評局秘書長魏向東認為，今次屬嚴重犯規事件，但強調有要求考務人員簽署保密協議，並有提供培訓，知悉何謂保密內容，不可以泄露，連身份都需要保密，而且保密協議沒有時限。他續稱，會加強訓練閱卷員遵守規則，重申今次只是「好個別、好個別嘅case（個案）嚟」，而且未知當事人的真實身份，相信不會成為普遍現象。

▼7月18日 考評局公布2023▼

