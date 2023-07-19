DSE｜閱卷員小紅書洩機密評卷參考　案件升級轉交灣仔重案組跟進

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】2023中學文憑試DSE周三（19日）放榜，內地社交平台「小紅書」近日便有一名用戶，公開一份寫有2023年DSE「機密」的評卷參考文件照片。考評局周二（18日）已報警處理，當時警方交由灣仔分區雜項調查小隊跟進。但不足一日，該洩密案件嚴重程度升級，警方轉交由灣仔警區重案組跟進。



有小紅書用戶近日在平台上載文件，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考，抬頭寫有「機密（只限閱卷員使用）」（小紅書圖片）

DSE批改參考文件近日於小紅書曝光

內地社交平台「小紅書」近日有一名網名「DSE王老師5**」的用戶，自稱為「中文科閱卷員」，並公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的評卷參考文件，留言指「8月希望可以分享更多」。其後有人揭發「王老師」早有前科。

考評局周二表示，事件屬於嚴重違反守則，已報警交由警方處理。對於閱卷員質素備受質疑，公開考試總監麥勁生表示，今次屬於個別事件，非常罕見，強調會繼續嚴格執行考守則。

▼7月18日 考評局公布2023▼



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洩密案件升級 警方轉交重案組跟進

警方並在同日回應稱，上周五（14日）接獲機構職員報案，案件列作「違反《香港考試及評核局條例》」處理，交由灣仔分區雜項調查小隊跟進。

其後不足一日，警方再在周三表示，案件已轉交灣仔警區重案組跟進。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

