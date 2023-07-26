秦剛被免職｜李慧琼：國際形勢複雜　中央作合適安排　王毅富經驗

十四屆全國人大常委會第四次會議昨日（25日）決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，並任命王毅再次擔任外長一職。



問及秦剛被免職一事，全國人大常委委員、民建聯主席李慧琼今日（26日）回應指，未曾與秦剛交談過，又稱目前國際形勢複雜，需有合適人選擔任外長這個重要位置，而王毅經驗豐富，對他充滿信心，也對中央任命充滿信心。



秦剛自6月25日從公眾視野消失後，全國人大常委昨免去秦剛兼任外交部長職務，並任命王毅再次擔任外長一職，王毅重掌外交部一事打破以往慣例，人選出乎意料。

昨在北京參加人大常委會會議的全國人大常委、民建聯主席李慧琼，今（26日）在電台節目被問到秦剛被免職後政界反應時，稱未曾與秦剛交談，但對王毅重掌外交部充滿信心，也對中央任命充滿信心。

王毅現兼任外長。（ Reuters）

她表示，重新接任的王毅是大家都熟悉的外長，認為中央會按實際情況作出合適變動，不能用過去想法去獲猜測。她指出，目前國際形勢複雜，「最緊要有合適嘅人選去做重要位置」，而王毅經驗豐富，故相當合適。

全國人大常委委員、民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

至於王毅是否會短期就任，李慧琼稱難以估計，也不便揣測，強調中央對外長人選經過審慎研究，並指外長一職重要，要迅速處理複雜的形勢，面對新形勢新格局，中央需作出適時作調配安排。